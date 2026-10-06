Pablo Iglesias: “Chi dice che le pensioni non sono sostenibili, mente”

Pablo Iglesias, ex vicepresidente del governo e ex leader di Podemos, ha sottolineato che chi accusa il sistema pensioni di non essere sostenibile non dice la verità, ma si riferisce a una frode. L’ex leader ha parlato durante l’intervista al programma ’59 secondi’, dove ha collegato il dibattito sulla sostenibilità del sistema pensioni con gli interessi di chi, a suo parere, vuole privatizzarlo. “Cada vez que alguien diga que no es sostenible el sistema de pensiones, hay que decirle que detrás de eso hay una estafa”, ha affermato.

Le pensioni pubbliche possono essere sostenibili

Iglesias ha sostenuto che il sistema pensioni pubblico in Spagna è sostenibile e che può essere finanziato attraverso modifiche alle cotizzazioni. Ha proposto di eliminare o modificare il limite massimo delle cotizzazioni e di introdurre un sistema progresivo, simile a quello dell’IRPF. Non perché non si possa finanziare, si può finanziare, ha spiegato, aggiungendo che i fondi per le pensioni provengono principalmente dalle cotizzazioni dei lavoratori e delle aziende.

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La posizione di Vox e il dibattito politico

Le dichiarazioni di Iglesias coincidono con un dibattito politico che ha riacquistato importanza dopo le parole del segretario generale di Vox, José María Figaredo. Figaredo ha definito il sistema pensioni attuale “zombi” e ha affermato che “lo han quebrado”, in favore di una riforma strutturale. La proposta di Vox prevede un modello misto che combina il sistema di reparto con la capitalizzazione individuale. Secondo Figaredo, lo Stato mantenebbe una parte della finanza, mentre i cittadini dovrebbero completare la loro pensione attraverso un sistema privato o conti di risparmio individuali. In questo scenario, chi non avesse un risparmio aggiuntivo riceverebbe solo la parte corrispondente al sistema statale. Iglesias ha criticato questa proposta, sottolineando che il sistema pensioni pubblico è sostenibile e che non è necessario privatizzarlo. Il dibattito sul sistema pensioni è diventato un tema centrale nel dibattito politico spagnolo, con diverse posizioni in gioco. Mentre Iglesias difende il sistema pubblico e critica chi lo accusa di insostenibilità, Vox propone una riforma che potrebbe portare a una maggiore privatizzazione. La questione riguarda non solo la sostenibilità economica, ma anche la giustizia sociale e la protezione dei cittadini.

Le dichiarazioni di Iglesias sono state pubblicate su ‘El Debate’, dove ha sottolineato che il sistema pensioni in Spagna è sostenibile e che le modifiche alle cotizzazioni potrebbero aiutare a garantire il finanziamento. “Pero ojo, en España con el sistema de cotizaciones que salen del trabajo de todo el mundo, se sostiene el sistema de pensiones”, ha concluso, mettendo in evidenza la solidità del sistema attuale.