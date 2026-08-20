Gabriele Targhetta supera i limiti: 15.200, il miglior punteggio della sua carriera

Gabriele Targhetta esegue un’abilità eccezionale durante la ginnastica artistica ai Europei 2026

Il 20 agosto 2026, durante le qualificazioni dei Europei di ginnastica artistica, Gabriele Targhetta ha registrato un punteggio di 15.200, il miglior risultato della sua carriera. L’atleta, 20enne brianzolo, ha superato di gran lunga i suoi avversari, tra cui i due armeni Mamikon Khachatryan e Hamlet Manukyan, che hanno ottenuto rispettivamente 14.766 e 14.733. Il punteggio di Targhetta ha anche superato di otto decimi il record del campione olimpico Rhys McClenaghan, noto per il suo 14.400 ottenuto a Parigi 2024.

Un’esecuzione di alto livello

A fronte di una nota di partenza di 5.9, la seconda più elevata tra i qualificati alla finale, Targhetta ha strabiliato con un’esecuzione valutata in 9.3, superiore a tutti i concorrenti. Solo due atleti, Hamlet Manukyan e Dmitrijs Mickevics, hanno raggiunto punteggi vicini al nove, mentre tutti gli altri atleti in top-50 si sono fermati sotto il nove. Questo risultato dimostra una precisione e una padronanza senza precedenti. Il punteggio complessivo di 15.200 rappresenta un record personale per Targhetta, che ha dimostrato una crescita esponenziale nel suo percorso. Il 20enne ha dimostrato una capacità di esecuzione eccezionale, con appena sette decimi di detrazione, un valore che si colloca ai limiti dell’eccezione in un contesto di alta difficoltà.

Un futuro promettente

La performance di Targhetta ha suscitato grande interesse nel mondo della ginnastica artistica, con molti esperti che lo considerano uno dei migliori talenti del momento. L’atleta, che ha già vinto medaglie importanti in passato, ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale. La sua capacità di mantenere un alto livello di esecuzione è un segno di maturità e professionalità. La finale dei Europei 2026 è in programma venerdì 21 agosto, e Targhetta sarà l’unico italiano ad aver raggiunto un atto conclusivo per attrezzo in questa edizione. L’atleta avrà la possibilità di salire sul podio e di confermare il suo talento, che si è dimostrato in grado di superare i limiti tradizionali del settore.

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15.200: punteggio record personale di Gabriele Targhetta

9.3: valutazione dell’esecuzione, superiore a tutti i concorrenti

14.766 e 14.733: punteggi degli armeni Khachatryan e Manukyan

14.400: punteggio del campione olimpico Rhys McClenaghan

La performance di Targhetta non è solo un risultato sportivo, ma anche un segnale di una nuova era per la ginnastica artistica italiana. Il 20enne ha dimostrato di essere in grado di competere a livello mondiale, con un talento e una concentrazione che lo pongono tra i migliori del momento. La sua strada sembra essere ancora in salita, ma il futuro è pieno di promesse.