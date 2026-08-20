Palou si avvicina alla storia: orari e dove vedere la gara che potrebbe darci il quinto titolo

Il pilota spagnolo Álex Palou si trova a un passo dalla storia: la gara della Freedom 250, in programma a Washington, potrebbe consegnargli il quinto titolo nella IndyCar. La prova si terrà sabato a partire dalle 23:00, con la classifica che si aprirà in vista del primo poleman del fine settimana. La gara, che si svolgerà davanti alla Casa Bianca, è un evento speciale per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Con Donald Trump in qualità di presidente della prova, Palou si appresta a tentare un’impresa senza precedenti: vincere il quinto titolo consecutivo, un traguardo che solo Sebastien Bourdais ha raggiunto prima di lui.

Un’opportunità unica per chiudere il ciclo

Palou, con la sua attuale posizione in classifica, ha le carte in mano per chiudere il suo quinto titolo. Per farlo, basta che vinca la Freedom 250 e che i suoi principali rivali non superino la decima posizione. La gara, che si svolgerà su una pista di 1,7 miglia (2,7 chilometri), prevede 147 giri, con un tracciato che richiede attenzione e precisione. La pista, sebbene non sia molto lunga, è particolarmente complicata, con molte curve lente e poche possibilità di sorpasso. Questo rende la gara un test importante per i piloti, ma anche un’opportunità per Palou di consolidare la sua leadership.

Se Palou vincesse la Freedom 250, potrebbe raggiungere un altro traguardo raro: otto vittorie in due stagioni consecutive. Un record che solo Mario Andretti, negli anni Sessanta, ha mai raggiunto. La gara di Washington sarà la prima di quattro opportunità per il pilota spagnolo, con le prossime gare a Milwaukee e a Laguna Seca. Per il momento, però, la sua attenzione è concentrata su Washington, dove potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

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Un record che potrebbe essere scritto

La classifica attuale mostra che Palou ha un vantaggio di 133 punti su tutti i suoi principali avversari. Per garantirsi il titolo, basta che termini la gara con almeno 147 punti di vantaggio sul secondo classificato. Se riuscisse a mantenere questa posizione, potrebbe già considerarsi campione. Per il momento, però, la sua attenzione è concentrata sulla gara di Washington, dove la sfida è più che mai aperta.

La gara inizierà domenica alle 19:13 e sarà trasmessa in diretta in Spagna su #Vamos (Movistar +). Per gli appassionati, sarà un’occasione unica per seguire la corsa del pilota spagnolo verso la sua quinta corona. La Freedom 250 non è solo una gara, ma un momento chiave per la storia della IndyCar e per la carriera di Palou. Palou ha un vantaggio di 133 punti su tutti i suoi principali avversari. La vittoria in questa gara potrebbe anche portarlo a superare i record di altri leggendari piloti come Scott Dixon e AJ Foyt. La gara si svolgerà davanti alla Casa Bianca, in un contesto di grande prestigio.

La Freedom 250 è un evento speciale, non solo per il tracciato unico, ma anche per il contesto storico e politico. Con Trump in qualità di presidente della prova, la gara assume un’importanza particolare. Palou, però, ha già dimostrato di saper gestire situazioni complesse, come quella della gara di Markham, dove ha affrontato un incidente che ha messo a rischio il suo titolo. Ora, con la sua attuale posizione, ha la possibilità di chiudere il suo quinto titolo e di scrivere un nuovo capitolo nella storia della IndyCar.

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