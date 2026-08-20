Johann Zarco torna in MotoGP a MotorLand Aragón dopo oltre 100 giorni di recupero

Johann Zarco torna in pista dopo un lungo periodo di recupero per una lesione alla rodilla

Johann Zarco tornerà in MotoGP a MotorLand Aragón il 28 agosto 2026, dopo oltre 100 giorni di recupero per una grave lesione alla rodilla sinistra subita durante il Gran Premio di Barcelona. L’incidente, avvenuto il 17 maggio, ha costretto il francese a saltare sei gare consecutive, tra cui le corse in Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Germania e Gran Bretagna. La lesione, causata da un impatto con la ruota posteriore di una Ducati di Pecco Bagnaia, ha richiesto un approccio conservativo per il recupero, evitando interventi chirurgici. La squadra LCR Honda ha annunciato che Zarco, con l’approvazione del team medico, tornerà in pista in vista del GP di Aragón, sempre che superi l’ultima valutazione medica.

Un piano di recupero mirato e progressivo

Zarco ha seguito un piano di riabilitazione che includeva l’uso di una Supermoto e una Honda CBR1000RR per aumentare l’intensità e la resistenza. L’atleta ha espresso soddisfazione per l’evoluzione della sua rodilla, dichiarando di sentirsi sufficientemente in forma per tornare in sella. “Sono molto contento con la mia evoluzione e la mia recupero. Ho molte voglia di tornare a competere”, ha detto il pilota. L’obiettivo è tornare a MotorLand Aragón, dove si correrà dal 28 al 30 agosto, con l’approvazione del dottor Ángel Charte, medico del Mondiale di motociclismo.

La strategia del team LCR Honda ha seguito un approccio conservativo, evitando interventi chirurgici e privilegiando l’allenamento progressivo. Questo ha permesso a Zarco di aumentare gradualmente la sua attività fisica, senza compromettere la salute della sua articolazione. La squadra ha sottolineato che il progresso della sua recupero ha superato le aspettative, permettendogli di anticipare il suo ritorno rispetto al previsto. “La sua recupero ha progredito in modo favorevole nelle ultime settimane, il che gli ha permesso di anticipare il suo ritorno alle pistas”, ha spiegato il team.

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Il sostegno del team e l’attesa del ritorno

Il team LCR Honda ha espresso soddisfazione per il progresso di Zarco, che ha potuto anticipare il suo ritorno rispetto al previsto. “Siamo molto felici di vedere che la sua recupero progredisce così bene e di poterlo benvenire prima del previsto”, ha commentato Lucio Cecchinello, direttore del team. L’attesa del ritorno di Zarco è stata condivisa anche da Cal Crutchlow, il sostituto che ha coperto la sua assenza. “Remiamo passo dopo passo, ma tutti siamo desiderosi di vederlo tornare con il team e riprendere il lavoro in pista”, ha aggiunto Cecchinello.

La decisione di tornare in pista è stata supportata da un piano di lavoro progressivo, che ha permesso a Zarco di aumentare gradualmente la sua attività fisica. L’obiettivo è tornare al massimo delle sue capacità, con l’obiettivo di riprendere la sua posizione nella classifica e contribuire al successo della squadra. La prossima prova sarà un test importante per il francese, che spera di riprendersi la forma e la fiducia necessari per competere al top del campionato.