Lavori accelerati al nuovo Camp Nou, si avvicina l’uso delle nuove zone

Lavori in corso al nuovo Camp Nou, con nuove zone in costruzione e utilizzo previsto per la stagione

Il FC Barcelona ha accelerato i lavori al nuovo Camp Nou, con importanti avanzamenti nella struttura del nuovo stadio. L’obiettivo del club è utilizzare al più presto le nuove zone, che potranno ospitare spettatori durante la stagione. I lavori, che si svolgono a ritmo elevato, hanno visto l’installazione dei cristalli e la conclusione di importanti elementi come l’anello per la copertura. Il club, tuttavia, rimane cauto e non ha fissato date precise per l’uso delle nuove strutture, tenendo conto di possibili imprevisti. L’uso delle nuove aree, tra cui la terza gradiera e la copertura, è previsto a partire da agosto 2027, con l’obiettivo di integrare gradualmente le nuove strutture nel contesto del club.

Avanzamenti significativi nella costruzione del nuovo stadio

Il progresso dei lavori al Camp Nou ha visto importanti miglioramenti nella struttura del nuovo stadio, con l’installazione dei cristalli e la conclusione dell’anello per la copertura. Questi elementi sono fondamentali per garantire la funzionalità e la sicurezza delle nuove aree. Il club ha espresso la volontà di utilizzare al più presto le nuove strutture, soprattutto per incrementare i ricavi derivanti dagli spazi VIP. Tuttavia, nonostante l’accelerazione dei lavori, il Barça rimane cauto e non ha fissato date precise per l’uso delle nuove zone, tenendo conto di eventuali ritardi. L’obiettivo è integrare gradualmente le nuove strutture nel contesto del club, con l’uso previsto a partire da agosto 2027.

Il club ha richiesto al Comune l’uso delle nuove aree a partire da agosto 2027, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di posti e aumentare i ricavi. L’uso delle nuove zone, tra cui la terza gradiera e la copertura, è previsto a partire da agosto, con l’obiettivo di integrare gradualmente le nuove strutture nel contesto del club. Il Barça mira a un utilizzo progressivo delle nuove aree durante la stagione. Questo processo sarà graduale, con l’uso delle nuove strutture che si estenderà durante l’intero anno. Il club ha espresso la volontà di utilizzare al più presto le nuove strutture.

Pubblicità

Utilizzo delle nuove aree durante la stagione

Il Barça ha espresso l’intenzione di utilizzare le nuove aree del Camp Nou durante la stagione, con l’obiettivo di far entrare spettatori in modo progressivo. Questo processo sarà graduale, con l’uso delle nuove strutture che si estenderà durante l’intero anno. Il club ha richiesto al Comune l’uso delle nuove aree a partire da agosto 2027, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di posti e aumentare i ricavi. L’uso delle nuove zone, tra cui la terza gradiera e la copertura, è previsto a partire da agosto, con l’obiettivo di integrare gradualmente le nuove strutture nel contesto del club.

Il progresso dei lavori al Camp Nou ha visto importanti miglioramenti nella struttura del nuovo stadio, con l’installazione dei cristalli e la conclusione dell’anello per la copertura. Questi elementi sono fondamentali per garantire la funzionalità e la sicurezza delle nuove aree. Il club ha espresso la volontà di utilizzare al più presto le nuove strutture, soprattutto per incrementare i ricavi derivanti dagli spazi VIP. Tuttavia, nonostante l’accelerazione dei lavori, il Barça rimane cauto e non ha fissato date precise per l’uso delle nuove zone, tenendo conto di eventuali ritardi. L’obiettivo è integrare gradualmente le nuove strutture nel contesto del club, con l’uso previsto a partire da agosto 2027.