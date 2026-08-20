José Giménez, capitán de hecho en el Atlético

José Giménez y Kang-in se abrazan en el banquillo durante un entrenamiento del Atlético de Madrid

Jose María Giménez, uno de los jugadores más veteranos del Atlético de Madrid, sigue ejerciendo de capitán en el vestuario pese a su futuro en el aire. El uruguayo, que se encuentra en una situación de incertidumbre tras el mercado de fichajes, ha mantenido su actitud de respeto y liderazgo, algo que ha sido notado por sus compañeros y entrenadores. A pesar de no jugar en la mayoría de los partidos, su presencia en el banquillo y su compromiso con los jóvenes del equipo han sido clave para mantener la cohesión del grupo.

Un líder que no se deja llevar

Desde que regresó del Mundial, Giménez ha estado muy pendiente de los canteranos y de las nuevas incorporaciones, como el coreano Kang-in Lee. Su actitud ha sido clave para la integración de los nuevos jugadores, algo que ha sido reconocido por compañeros como Cuti Romero, quien ha destacado su dedicación. “A Julián lo veo muy metido y eso me pone muy contento”, afirmó el defensor argentino, señalando la importancia del ejemplo que ofrece el uruguayo.

La influencia de Godín y Miranda

La forma de entender el fútbol y el comportamiento dentro del vestuario de Giménez se ha visto marcada por la presencia de jugadores como Godín y Miranda, dos centrales que han sido referentes para el uruguayo. Su manera de actuar, basada en el respeto y la jerarquía, se ha mantenido intacta incluso en un contexto de incertidumbre. “Él siempre ha respetado mucho las jerarquías, algo que aprendió de líderes como Godín”, aseguran quienes lo acompañan día a día.

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En la sesión de entrenamiento del jueves, Giménez formó pareja con Cuti Romero y fue uno de los jugadores más destacados, con acciones defensivas que recibieron elogios de sus compañeros. La frase “¡Buena, Pela!” se escuchó varias veces durante la sesión, evidenciando el reconocimiento que le brinda el equipo. Aunque su situación en el mercado de fichajes sigue abierta, no parece que Giménez vaya a dejar de ejercer su rol de líder. “Seguirá ejerciendo de capitán hasta el final”, aseguran quienes lo conocen.

La actitud de Giménez, a pesar de su posible salida, ha sido un factor clave para mantener el espíritu del Atlético. Su compromiso con los jóvenes y su respeto por las jerarquías han sido fundamentales para el desarrollo del equipo. Mientras queda semana y media para que se cierre el mercado, el uruguayo sigue siendo un referente dentro del vestuario, incluso cuando no está en el campo de juego. La presencia de Giménez en el banquillo no ha disminuido su influencia en el vestuario. Su actitud, basada en el respeto y la dedicación, ha sido clave para la integración de nuevos jugadores y la cohesión del grupo. Aunque su futuro sigue siendo incierto, su rol de líder se mantiene intacto, algo que ha sido reconocido tanto por sus compañeros como por el cuerpo técnico.

José Giménez sigue siendo un referente dentro del vestuario del Atlético.

Su actitud de respeto y liderazgo se ha mantenido pese a su situación incierta.

Ha sido clave en la integración de nuevos jugadores como Kang-in Lee.