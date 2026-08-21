Rayo Vallecano e Alavés si equivalgono in un match equilibrato

Due squadre di calcio si equivalgono in un match equilibrato, con un gol decisivo di un giocatore

Il Rayo Vallecano ha pareggiato 1-1 contro l’Alavés in un match equilibrato giocato a Butarque. La partita, disputata il 20 agosto 2026, ha visto entrambe le squadre giocare con intensità, con un risultato che ha lasciato il segno per la squadra di Vallecas. Il gol del pareggio è stato firmato da Mariano, che ha dimostrato ancora una volta la sua importanza per il team. La partita ha visto diversi episodi di tensione, tra cui due uscite per infortuni e un gol annullato per un fallo di mano.

Un match tra intensità e tensione

La partita ha iniziato con un’intensità elevata, con entrambe le squadre che cercavano di prendere il controllo del gioco. Il Rayo Vallecano, con un gioco verticale e profondo, ha messo in mostra la sua capacità di attacco, pur non riuscendo a concretizzare le occasioni. L’Alavés, invece, ha mostrato una difesa solida e una capacità di ripartenza notevole. Tra i momenti più significativi, il primo tempo ha visto un gol annullato per un fallo di mano, che ha generato polemiche tra i tifosi.

Il gol annullato ha messo in discussione la validità del risultato.

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Durante la partita, sono stati registrati diversi episodi di tensione, tra cui un infortunio per Isi, che ha dovuto uscire al 15’ del primo tempo. Il portiere argentino è stato costretto a lasciare il campo a causa di un colpo subìto da parte di Boyé. Il Rayo ha dovuto modificare la sua formazione, mettendo in campo Nteka in punta e restringendo la posizione di Camello. L’Alavés, invece, ha cercato di sfruttare le situazioni di superiorità numerica per mettere in difficoltà il portiere rayista.

La reazione di Mariano decide il match

Il punto decisivo è arrivato nei minuti finali, quando Mariano ha sfruttato un errore di Andrei Ratiu per trovare il vantaggio. Il giocatore ha sfruttato un’occasione di fronte alla porta, superando il portiere avversario e segnando il gol del pareggio. La reazione di Mariano ha dato un ulteriore impulso al Rayo, che ha dimostrato di poter competere con squadre di alto livello. La squadra di Quique ha ottenuto un punto prezioso, che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per la classifica.

Il gol di Mariano ha dato un nuovo impulso al Rayo Vallecano.

La partita ha visto anche un episodio di tensione tra i giocatori, con Batalla che si è lesionato in seguito a un contatto con Toni Martinez. L’arbitro non ha interrotto il gioco, ma l’azione ha causato un breve stop del match. La squadra di Beñat ha dovuto fare uso di diverse sostituzioni per gestire la situazione, ma il risultato finale è rimasto invariato. Il Rayo Vallecano ha dimostrato di poter competere con squadre di alto livello, anche se il match è stato segnato da diversi episodi di tensione.

Il Rayo Vallecano ha pareggiato 1-1 contro l’Alavés.

Il gol del pareggio è stato firmato da Mariano.

La partita ha visto diversi episodi di tensione e infortuni.

Il risultato del match ha lasciato il segno per il Rayo Vallecano, che ha dimostrato di poter competere con squadre di alto livello. La squadra di Quique ha ottenuto un punto prezioso, che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per la classifica. La partita ha visto un gioco intenso e un risultato che ha lasciato il segno per entrambe le squadre. Il Rayo Vallecano ha dimostrato di poter competere con squadre di alto livello, anche se il match è stato segnato da diversi episodi di tensione.