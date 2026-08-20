LaVuelta 2027: Galicia cerca la Gran Salida, Madrid chiude la prova

Galicia e Madrid in scena per LaVuelta 2027, con un anno speciale per la comunità

LaVuelta 2027 potrebbe segnare un cambio di scena: la Gran Salida potrebbe partire da Galicia, mentre il traguardo finale sarà a Madrid. La decisione, tuttavia, non è ancora definitiva. La regione gallega, in un anno speciale per la comunità, cerca di ottenere un ruolo centrale nella prova, mentre Madrid torna a ospitare la chiusura della corsa dopo la scelta di 2026. L’interesse per un evento di tale portata è rafforzato dall’Año Xacobeo, che si celebra nel 2027, e dal legame storico tra Galicia e LaVuelta.

Galicia cerca la Gran Salida

Galicia, conosciuta per la sua profonda connessione con LaVuelta, vuole occupare un ruolo protagonista nella prossima edizione. La regione, che ha già accolto la Gran Salida in passato, si presenta come candidata forte per il punto di partenza della corsa. L’interesse per un evento di tale portata è ulteriormente rafforzato dall’Año Xacobeo, un anno particolarmente significativo per la comunità. La decisione, tuttavia, non è ancora chiusa e la Vuelta continuerà a valutare diverse opzioni.

Galicia conosce bene il valore di un ruolo centrale in LaVuelta.

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La regione ha già dimostrato la sua capacità di ospitare eventi di grande rilevanza, come la chiusura della corsa a Santiago de Compostela nel 2014 e nel 2021. Questi episodi hanno confermato la sua importanza nella storia della Vuelta. La prossima edizione potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per la regione, che mira a dare un’importanza simbolica alla Gran Salida. La Vuelta, però, non ha ancora dato un’indicazione definitiva e la scelta potrebbe ancora cambiare.

La Vuelta 2027: un anno speciale per la comunità

Il 2027 è un anno particolare per Galicia, in quanto coincide con l’Año Xacobeo, un evento che celebra la peregrinazione di Santiago de Compostela. Questo contesto ha reso la regione ancora più interessata a ottenere un evento di rilievo come la Gran Salida. La Vuelta, che ha già scelto Santiago come sede per due edizioni recenti, potrebbe tornare a dare un ruolo importante a Galicia, ma non è ancora certo se la scelta sarà confermata. La Vuelta, che ha già scelto Mónaco come punto di partenza per l’edizione 2026, ha iniziato a delineare il percorso per il 2027. La corsa partirà il 22 agosto e si concluderà il 13 settembre, con la finale a Granada. Madrid, invece, tornerà a ospitare la chiusura della prova dopo la scelta di 2026, che ha visto la Vuelta rompere con il tradizionale finale a Madrid.

Un futuro in movimento per la Vuelta

La Vuelta non si ferma al 2027: il percorso si allunga anche oltre. La regione di Cerdeña, in Sardegna, ha avanzato una candidatura per l’edizione 2028, con un piano di investimenti che potrebbe portare la Gran Salida a partire da questa isola. La strategia della Vuelta sembra essere quella di alternare i grandi spostamenti internazionali con le edizioni in territorio nazionale, un modello che ha già dato risultati positivi con l’edizione 2025, che ha visto la Vuelta partire in Piemonte. La Vuelta 2027, quindi, potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso un futuro in cui la Gran Salida si muove tra luoghi diversi, ma sempre con un legame forte con la cultura e la tradizione del ciclismo. La decisione finale, però, non è ancora definitiva e la Vuelta continuerà a valutare le opzioni con attenzione.