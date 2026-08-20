Il Consiglio Consultivo dei Giocatori nasce per migliorare la collaborazione con i Grand Slam

Giocatori e Grand Slam si incontrano in un consiglio consultivo per migliorare la collaborazione

Il tennis ha visto l’annuncio ufficiale della creazione del Consiglio Consultivo dei Giocatori, un’iniziativa volta a migliorare la collaborazione tra i giocatori e i tornei di Grand Slam. L’evento si è svolto a Wimbledon, dove i quattro tornei più prestigiosi del mondo – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open – hanno approvato la formazione di un gruppo consultivo che entrerà in funzione dopo la conclusione del US Open 2026. L’obiettivo è creare un canale di comunicazione diretto tra i giocatori e i gestori dei tornei, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei partecipanti e garantire un futuro più sostenibile per il tennis.

Un passo verso una collaborazione più forte

La formazione del Consiglio Consultivo dei Giocatori rappresenta un passo significativo verso una collaborazione più forte tra i giocatori e i Grand Slam. I tornei, spinti da critiche provenienti da entrambi i circuiti (ATP e WTA), hanno riconosciuto l’importanza di ascoltare le voci dei giocatori, soprattutto in relazione al “basso premio economico” che ha suscitato dibattiti e preoccupazioni. Il Consiglio, come spiegato dai quattro grandi, fornirà una nuova piattaforma per lavorare insieme a livello strategico, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei giocatori e potenziare i tornei.

Il Consiglio permetterà ai giocatori di esprimere le loro opinioni e contribuire al dialogo, un aspetto che ha riacquistato importanza dopo anni di tensioni tra i giocatori e le organizzazioni. Jessica Pegula, terza forza del ranking WTA, ha espresso la sua soddisfazione dicendo: “Tener voce e voto nei Grand Slam è qualcosa che desideravamo da tempo, e mi fa molto piacere vedere che questo consiglio si sia formato”.

Pubblicità

Le reazioni dei giocatori più rappresentativi

Ben Shelton e Jessica Pegula, due dei giocatori più rappresentativi del tennis mondiale, hanno accolto con entusiasmo l’annuncio del Consiglio. Shelton, terza forza del ranking WTA, ha espresso la sua soddisfazione dicendo: “Tener voce e voto nei Grand Slam è qualcosa che desideravamo da tempo, e mi fa molto piacere vedere che questo consiglio si sia formato”. Pegula, al sesto posto del ranking, ha sottolineato come l’opportunità di esprimere le proprie opinioni e contribuire al dialogo sia un elemento chiave per il futuro del tennis.

Deborah Jevans, presidente del All England Club, ha confermato che le richieste dei giocatori sono state ascoltate: “Hai sentito le richieste dei giocatori di avere una voce maggiore, e questo consiglio è un passo importante verso una relazione più solida tra i Grand Slam e i giocatori”. L’obiettivo è creare un ambiente in cui i giocatori possano partecipare attivamente alle decisioni che influenzano la loro carriera e il loro benessere.

Il Consiglio Consultivo dei Giocatori è un’opportunità per il futuro del tennis, con l’obiettivo di garantire un maggiore supporto ai giocatori. I quattro Grand Slam hanno dichiarato che il Consiglio permetterà di dare forma al futuro dei tornei, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei giocatori e potenziare i tornei. L’esperienza dei giocatori, la loro voce e le loro esigenze saranno centrali nel processo decisionale, contribuendo a un’evoluzione più inclusiva e sostenibile del settore. La formazione del Consiglio Consultivo dei Giocatori segna un cambiamento importante nel rapporto tra i giocatori e i tornei di prestigio. Con un canale diretto di comunicazione, i giocatori potranno influenzare le decisioni che riguardano la loro attività e il loro benessere, contribuendo a un tennis più collaborativo e orientato al futuro.