Il campo di El Campín, sede di eventi sportivi e culturali a Bogotá, ha mostrato segni di degrado dopo i quattro concerti consecutivi della band coreana BTS, che hanno visto la partecipazione di oltre 160.000 spettatori. La situazione ha generato preoccupazione tra i tifosi e le autorità competenti, che hanno attivato un piano di recupero per garantire la prontezza del terreno per il Fútbol Profesional Colombiano (FPC). La decisione ha un impatto diretto su squadre come Santa Fe e Millonarios, che potrebbero dover modificare i loro calendari.

La condizione del campo e le cause del degrado

Le immagini diffuse mostrano un’erbetta danneggiata, con aree amarillenti e segni di usura localizzati. Questo è dovuto all’uso intensivo del terreno durante quattro giorni consecutivi, unito all’installazione di pesi infrastrutturali e al traffico continuo di persone. Inoltre, la mancanza di luce solare durante i giorni di protezione ha causato decolorazione della vegetazione. Nonostante la struttura del suolo e il drenaggio siano rimasti intatti, la superficie del campo ha subito un notevole deterioramento. Le aree più colpite corrispondono ai settori dove si sono ubicati i palcoscenici e gli accessi principali del pubblico. La combinazione di uso intensivo e infrastrutture pesanti ha lasciato segni evidenti sul terreno, con danni focalizzati in determinate zone.

Pubblicità

Il piano di recupero di Sencia

La Sencia, l’app incaricata della gestione e della manutenzione del campo, ha attivato un piano di contingenza agronomico per recuperare il terreno entro 10 giorni. Il piano prevede diverse fasi, tra cui il rimozione completo dei materiali protettivi e l’ispezione tecnica del suolo. Successivamente, saranno applicati fertilizzanti a rapida assorbimento, si effettuerà l’areazione del terreno per ridurre la sua compattazione e si implementerà un riego controllato.

Per accelerare la fotosintesi, saranno utilizzati pannelli di luce artificiale per aiutare la crescita dell’erba kikuyo. Un aspetto cruciale del piano è la sostituzione dei parchi danneggiati in aree critiche, con l’obiettivo di ripristinare la qualità del campo. La Sencia ha assicurato che il terreno sarà pronto per l’uso entro il termine stabilito, ma la situazione climatica di Bogotá nei prossimi giorni potrebbe influenzare i tempi di recupero.

La decisione di Sencia ha un impatto diretto sul calendario del FPC, in particolare per le squadre di Bogotá. La principale preoccupazione riguarda la possibilità che Santa Fe e Millonarios debbano modificare i loro impegni. Il prossimo match di Santa Fe contro Fortaleza, previsto per il 11 ottobre, potrebbe essere spostato all’estadio Municipal de Techo se il campo non sarà pronto in tempo. Nonostante le preoccupazioni, la Sencia ha espresso ottimismo sulla capacità di ripristinare il campo entro il termine fissato. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, con un’attenzione particolare rivolta al calendario del FPC e alla preparazione delle squadre per i prossimi impegni.