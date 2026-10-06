Croazia-Spagna: No Goal in vista? Quote e pronostico

La Croazia si appresta a giocare contro la Spagna in Nations League, un match che sembra segnare un momento di transizione per la squadra guidata da Slaven Bilic. Dopo un inizio promettente con la vittoria in Repubblica Ceca (2-1), i croati hanno subito due pesanti sconfitte: contro l’Inghilterra (7-0) e contro la squadra che ora si trova in testa al gruppo 3. Queste sconfitte hanno ridimensionato le ambizioni della squadra, che ora si trova in una situazione di forte pressione. La Croazia, pur avendo illuso i suoi tifosi all’esordio, ha visto le sue aspettative ridimensionarsi con i due ko pesanti.

Un trend preoccupante

La Croazia, sotto la guida di Luis de la Fuente, ha incassato almeno una rete in tutte le sue prime tre esibizioni in Nations League. Un dato che non è mai accaduto prima nella storia della nazionale ex jugoslava. Questo trend preoccupa, soprattutto considerando che la squadra ha subito un passivo record contro l’Inghilterra, con un risultato di 7-0 che ha lasciato il segno. La situazione sembra non permettere alternative, con il segno 2 che si candida autorevolmente all’uscita.

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La Spagna, invece, ha dimostrato una solidità difensiva e un attacco efficace, avendo battuto Inghilterra (3-2) e Repubblica Ceca (3-1) con un record di vittorie consecutive. La squadra iberica, guidata da Luis de la Fuente, ha dimostrato di essere in grado di mantenere un controllo costante sul campo, un aspetto che potrebbe pesare in favore del No Goal. La partita si preannuncia come un momento di svolta per entrambe le squadre.

Le quote e le previsioni

Le quote per il match Croazia-Spagna indicano un’attenzione particolare al No Goal. I bookmaker offrono quote di 1.98 su Eplay24, 1.95 su BetFlag e GoldBet, suggerendo una forte probabilità di un risultato senza reti. La Spagna, con il suo record di vittorie consecutive, sembra pronta a proseguire la sua striscia positiva. Chi ritiene che questa situazione possa ripetersi può prendere in considerazione il Goal.

Per la Croazia, invece, la situazione appare sempre più complessa. Slaven Bilic, che ha visto la sua panchina scricchiolare, dovrà trovare una soluzione per migliorare la situazione. La partita di stasera contro la Spagna potrebbe rappresentare un test cruciale per la squadra, che dovrà dimostrare di essere in grado di reagire a un momento di crisi. La squadra iberica sembra pronta a proseguire la sua striscia positiva. Le previsioni indicano un match equilibrato, ma con una forte probabilità di un risultato senza reti. Chi ritiene che la Croazia possa ripetere il trend di recente potrebbe considerare il Goal, mentre chi pensa che la squadra debba cambiare approccio potrebbe orientarsi verso il No Goal. La partita si preannuncia come un momento di svolta per entrambe le squadre.

Con la Croazia in una situazione di forte pressione e la Spagna in una posizione di vantaggio, il match di stasera potrebbe rappresentare un punto di svolta per entrambe le squadre. La partita si preannuncia come un momento cruciale per la Croazia, che dovrà dimostrare di essere in grado di reagire a un momento di crisi. La situazione sembra non permettere alternative, con il segno 2 che si candida autorevolmente all’uscita.