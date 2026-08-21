Italia al sollevamento pesi: tre medaglie di specialità nel day-1 agli Europei Giovanili

Atleti italiani in azione durante i Campionati Europei Giovanili di sollevamento pesi, con tre medaglie di specialità

Italia in campo al sollevamento pesi: tre medaglie di specialità nel day-1

La prima giornata dei Campionati Europei Giovanili di sollevamento pesi 2026, in corso a Pristina (Kosovo), ha visto l’Italia conquistare tre medaglie di specialità. Tra i partecipanti, tre atlete su cinque hanno raggiunto il podio in una singola specialità, pur non riuscendo a raggiungere le posizioni di classifica totale tra le prime tre. Il risultato è stato reso possibile grazie a una combinazione di prestazioni individuali e strategie ben definite. Beatrice Falzia ha conquistato il bronzo nella categoria 45 kg Under 15, ottenendo 53 kg nello strappo e piazzandosi al quarto posto nella classifica finale con 114 kg di totale, a tre lunghezze dal podio europeo. Questo risultato rappresenta un ulteriore passo avanti per l’atleta, che si sta dimostrando una promessa del settore giovanile italiano.

Le prestazioni di Giulia Zola e Francesca Mininni

Tra le atlete che hanno dato lustro all’Italia, Giulia Zola e Francesca Mininni si sono distinte con prestazioni di alto livello. Giulia Zola ha vinto l’argento nello strappo con 60 kg, mentre Francesca Mininni ha conquistato il bronzo nello slancio con 72 kg. Entrambe si sono piazzate al quarto posto nella classifica finale, con un totale di 125 kg. Tuttavia, Zola ha subito un risultato deludente nel clean and jerk, dove ha ottenuto tre nulli a 68 kg, limitando i suoi successi nella categoria 45 kg Youth.

Un mix di successi e delusioni

Se per alcune atlete il day-1 è stato un momento di soddisfazione, per altre è stato un inizio di stagione difficile. Sconfitte immediate sono state registrate per Ismael Mehabra e Ruben Lattanzi nei -50 kg, Errico Petrosino nei -55 kg, Sofia Longo nei -44 kg e Aurora Montalbano nei -48 kg. Questi risultati mettono in luce la necessità di un lavoro di miglioramento per le squadre giovanili, che devono affrontare competizioni sempre più competitive a livello continentale. Il miglior piazzamento italiano è stato il settimo posto di Ludovica Storione nei -48 kg, con due vittorie e due sconfitte per somma di sanzioni al Golden Score. La sua performance ha dimostrato la capacità di resistere in gara, anche se non ha portato a un podio. Questo risultato potrebbe rappresentare un punto di partenza per una carriera in crescita.

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Un inizio di stagione con prospettive

Nonostante le sconfitte, il day-1 ha offerto un quadro complessivo positivo per l’Italia al sollevamento pesi. Tre medaglie di specialità sono un buon inizio per una squadra che si sta muovendo in una competizione di alto livello. L’obiettivo per il futuro sarà migliorare la preparazione generale e affrontare le competizioni successive con maggiore coerenza. La stagione è appena iniziata, e i prossimi passi potrebbero portare a risultati ancora più significativi.