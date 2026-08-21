Julian Alaphilippe si ritira dal ciclismo dopo una carriera straordinaria

Julian Alaphilippe saluta il pubblico al Tour de France, con la bicicletta e la folla dietro di lui

Un addio al ciclismo dopo una carriera di successi

Julian Alaphilippe ha ufficializzato il suo ritiro dal ciclismo con effetto immediato, chiudendo una carriera che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della strada. Il 34enne, nativo di Saint-Amand-Montrond, ha deciso di non proseguire con gli ultimi appuntamenti del 2026 e di abbandonare l’ultimo anno di contratto con la Tudor. La decisione, annunciata poco dopo il termine del Tour de France 2026, segna la fine di un’era per il ciclismo francese e internazionale.

Un simbolo del ciclismo moderno

Alaphilippe è stato uno dei protagonisti assoluti degli ultimi anni, con un modo di correre unico e un atteggiamento spettacolare che ha affascinato appassionati in tutto il mondo. Il suo stile, caratterizzato da una pedalata inconfondibile e una determinazione senza pari, lo ha reso uno dei corridori più riconoscibili del gruppo. Tra i suoi successi, spiccano la Milano-Sanremo, tre Freccia Vallone, una Strade Bianche e diversi successi nei Grandi Giri. Un’esperienza unica che non si cancella mai.

La carriera di Alaphilippe è stata straordinaria, con un’evoluzione che lo ha portato a diventare uno dei migliori del mondo. Il francese ha conquistato due titoli iridati nel 2020 e nel 2021, dimostrando una capacità di competere a livello massimo. La sua dedizione e la sua passione per la bicicletta lo hanno portato a raggiungere risultati che non tutti possono vantare.

L’ultima immagine del francese tra le due ali di folla di Montmartre al Tour 2026 racchiude perfettamente tutto ciò che il campione transalpino ha rappresentato per il suo paese e per il mondo intero del ciclismo. Un momento che ha commosso non solo i tifosi francesi, ma anche quelli di tutto il globo. Il ritiro di Alaphilippe non è solo un addio al ciclismo, ma anche un omaggio a una carriera straordinaria, fatta di successi, dedizione e un’identità unica nel mondo della strada.

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Un’ultima corsa che chiude un’era.

Il 34enne ha concluso la sua carriera con la corsa di casa, il Tour de France, al termine del quale aveva già espresso parole di addio. L’evoluzione del ciclismo e una condizione fisica che non permette più di competere a livello massimo hanno portato il francese a scegliere di appendere la bici al chiodo. Nonostante i titoli iridati conquistati nel 2020 e nel 2021, il 34enne ha riconosciuto che il momento era giunto per chiudere con la sua carriera.

La decisione di Alaphilippe non è stata presa senza riflettere. L’evoluzione del ciclismo e una condizione fisica che non permette più di competere a livello massimo hanno portato il francese a scegliere di appendere la bici al chiodo. Nonostante i titoli iridati conquistati nel 2020 e nel 2021, il 34enne ha riconosciuto che il momento era giunto per chiudere con la sua carriera.