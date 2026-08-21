Leao in uscita dal Milan: oggi colloquio con Cardinale per trovare un accordo

Leao si allontana dal Milan, oggi colloquio con Cardinale per trovare un accordo

Leao, attaccante del Milan, si avvicina sempre di più all’addio al club rossonero. Oggi, il direttore sportivo Gerry Cardinale incontrerà il calciatore per cercare di trovare un accordo che soddisfi le richieste economiche del club e le aspettative del giocatore. Il portoghese, che non ha mai voluto fermarsi al Milan nonostante stesse diventando titolare, cerca un nuovo ambiente di gioco a livello superiore rispetto al campionato italiano. Il Milan richiede 60 milioni di euro per il trasferimento, con un limite minimo di 50 milioni, mentre Leao desidera un’esperienza in una lega estera. Il Galatasaray è l’unica squadra che ha presentato un’offerta concreta, ma non supera i 40 milioni di euro. Al momento, non ci sono altre offerte serie, anche se l’Arabia Saudita e l’Inghilterra hanno mostrato interesse, senza però generare proposte concrete.

Leao e il Milan: un accordo da trovare

Il colloquio tra Leao e Gerry Cardinale è cruciale per chiudere la trattativa. Il Milan ha espresso la volontà di separarsi, ma vuole un accordo che rispetti le sue richieste economiche. Il portoghese, che continua ad allenarsi a Milanello, ha espresso la sua volontà di giocare in un campionato di livello superiore. Il Galatasaray, pur essendo l’unica squadra a presentare un’offerta concreta, non ha soddisfatto le aspettative del giocatore. Il Milan, però, non intende mollare e cerca di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Il portoghese non ha mai voluto fermarsi al Milan, nonostante stesse diventando un titolare. La situazione si complica ulteriormente con la questione di Gimenez, che potrebbe lasciare il Porto, e con la richiesta del Milan di un’alternativa a lungo termine.

Le trattative per Gimenez e Ricci

Non solo Leao, ma anche Gimenez e Samuele Ricci sono al centro di trattative complesse. Il Milan ha espresso la sua volontà di concludere gli affari in modo diverso da un prestito gratuito con diritto di riscatto. Gerry Cardinale non vorrebbe concludere gli affari in modo semplice, ma inserirebbe un obbligo che superi i 20 milioni di euro per entrambi. Il Porto ha presentato una prima proposta, ma non è stata accettata dai rossoneri. Il Milan, però, non intende mollare e cerca di migliorare le offerte. Il club non prenderà un’altra punta in caso di addio di Gimenez. Si resterà con Goncalo Ramos titolare e si punterà su Francesco Camarda come prima alternativa. La situazione per Ricci al Como è simile, con il Milan che cerca di trovare un accordo che soddisfi le richieste economiche.

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Il calciomercato del Milan è in movimento, con diverse trattative in corso. Leao, Gimenez e Ricci sono al centro di operazioni complesse, ma il club non intende mollare. Il colloquio tra Leao e Cardinale è un passo importante per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Il Milan, però, non si ferma e cerca di trovare soluzioni per tutti i giocatori coinvolti. La situazione è in evoluzione, ma il club non intende abbandonare le trattative. Il mercato è in movimento, e il Milan cerca di fare le scelte giuste per il futuro.