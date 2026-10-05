Jokic crea una assistenza epica in pretemporada NBA, ma Nuggets perdono contro i Jazz

Nikola Jokic ha messo in mostra una delle assistenze più straordinarie della sua carriera durante la pretemporada NBA, pur non riuscendo a portare i Denver Nuggets a una vittoria contro i Utah Jazz. I Nuggets hanno perso 97-109, con Jokic che ha segnato 3 punti, recuperato 3 palle rimbalzate e realizzato 7 assistenze in soli 15 minuti di gioco. L’assistenza, eseguita per dietro la schiena, tra tre difensori e da una posizione estrema della pista, è stata descritta come potenzialmente la migliore mai vista nella storia della NBA.

assistenza di riferimento in una partita di pretemporada

La partita, giocata in data 05/10/2026, ha visto i Jazz dominare in campo, con giocatori come Lauri Markkanen (17 punti), Keyonte George (15 punti) e Blake Hinson (14 punti) che hanno guidato la squadra verso la vittoria. I Nuggets, invece, hanno visto emergere Aaron Gordon (12 punti) e Julian Strawther (14 punti) come i migliori in campo. La prestazione di Jokic, però, è rimasta l’elemento più discusso e apprezzato. Il centro serbo ha dimostrato una capacità di visione del gioco eccezionale, in grado di trovare compagni di squadra anche in situazioni di estrema pressione difensiva.

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una performance che ha suscitato entusiasmo e analisi

La reazione del pubblico e degli analisti ha evidenziato l’impatto della giocata di Jokic, che ha suscitato commenti positivi e analisi approfondite. L’assistenza, eseguita da una posizione di fondo pista, ha messo in mostra una combinazione di abilità tecnica e intelligenza tattica rara in un contesto di pretemporada. Nonostante la sconfitta, la performance di Jokic ha rafforzato l’immagine di un giocatore in grado di guidare la squadra anche in momenti di difficoltà.

La partita ha visto i Nuggets affrontare una sfida non facile, con i Jazz che hanno dimostrato una preparazione ottimale per la stagione. Tuttavia, la capacità di Jokic di creare opportunità per i compagni di squadra ha rappresentato un elemento chiave per la sua squadra. La sua assistenza, pur non portando a una vittoria, ha lasciato un’impronta indelebile nel contesto della pretemporada. Con la pretemporada in corso, i Nuggets si preparano a una stagione che potrebbe vedere Jokic proseguire la sua strada di leader e creatore di gioco. La sua performance contro i Jazz ha messo in luce un aspetto della sua personalità che potrebbe diventare un punto di forza per la squadra nel corso della stagione regolare.

Jokic: 3 punti, 3 rimbalzi, 7 assistenze in 15 minuti

Jazz: Lauri Markkanen (17), Keyonte George (15), Blake Hinson (14)

Nuggets: Aaron Gordon (12), Julian Strawther (14)