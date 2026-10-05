Giulio Ciccone si pianta negli ultimi metri, ma la ruota gira. Giardini: “Pogacar sembrava il Papa”

Giulio Ciccone ha sfiorato il successo al Europeo, ma non ha vinto. Il commento di Gian Luca Giardini, esperto di ciclismo, ha sottolineato come l’atleta italiano si sia piantato negli ultimi dieci metri, pur avendo disputato una gara di alto livello. La vittoria è andata a Remco Evenepoel, che ha dominato la volata con una prestazione eccezionale. La gara, che si è svolta su un percorso di 180 chilometri, ha visto un bilancio azzurro positivo grazie al bronzo di Christian Scaroni e all’oro juniores di Azzurra Ballan.

La volata e la fortuna di un millimetro

Giardini ha analizzato i momenti chiave della gara, sottolineando come la differenza tra Ciccone e Evenepoel sia stata di pochi millimetri. Due millimetri in più o in meno sono anche fortuna, ha detto, aggiungendo che se l’arrivo fosse stato un metro prima, Giulio avrebbe vinto di due tubolari. L’atleta italiano ha dimostrato una grande capacità di resistenza, ma la fortuna non ha favorito la sua vittoria. “Ciccone non ha sbagliato nulla, le ha indovinate tutte”, ha commentato Giardini, riconoscendo la sua bravura. La gara ha visto anche un momento di tensione quando Evenepoel è caduto in curva, perdendo l’anteriore. Ciccone ha sfruttato questa situazione per guadagnare margine, ma non ha potuto sfruttare al massimo la sua posizione in testa. “Ciccone si è un po’ piantato negli ultimi metri perché lo sprint era lungo e lui era in testa da tanto”, ha spiegato Giardini, riconoscendo la sua determinazione.

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La strategia di Ciccone e il ruolo di Scaroni

Giardini ha elogiato la strategia di Giulio Ciccone, che ha agito come gregario perfetto, permettendo a Scaroni di chiudere le distanze quando era necessario. “Scaroni è stato un passista eccezionale, ha fermato ogni volta che si allontanava qualcuno”, ha detto. L’atleta italiano ha anche sfruttato un momento di vantaggio, guadagnando dieci secondi grazie a una manovra in curva. Tuttavia, la mancanza di una spinta finale ha costituito il fattore decisivo.

Giardini ha anche commentato la presenza di Tadej Pogacar, che ha assistito alla gara ma non ha partecipato attivamente. “Pogacar sembrava il Papa, salutava dalla Pogacar-mobile”, ha detto, scherzando su come il campione si sia comportato durante l’evento. L’atleta sloveno, però, non ha partecipato alla competizione, limitandosi a osservare la gara da lontano. Per quanto riguarda il futuro di Giulio Ciccone, Giardini ha espresso la speranza che l’atleta possa riprovare al Lombardia, un evento che si preannuncia come un’altra grande sfida. Stavolta Ciccone meritava di più, davvero, ha concluso Giardini, riconoscendo la sua determinazione e la sua capacità di competere a livello internazionale.