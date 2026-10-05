Cadillac vince il titolo 2026 in IMSA con Aitken, BMW domina GTD PRO

La stagione 2026 del IMSA WeatherTech SportsCar Championship si è conclusa con due vittorie decisive: Cadillac ha conquistato il titolo in GTP grazie a Jack Aitken, mentre BMW ha dominato la classe GTD PRO sconfiggendo Lamborghini e Corvette. Il weekend finale, in particolare la Petit Le Mans a Road Atlanta, ha visto la vittoria della BMW n. 24 WRT, con un risultato che ha messo in discussione la leadership di Porsche e Chevrolet. La vittoria di Cadillac, che ha spezzato due anni di dominio della squadra tedesca, rappresenta un momento di riconquista per il marchio statunitense.

La vittoria di Cadillac e il ruolo di Aitken

La Cadillac Racing ha chiuso la stagione 2026 in modo straordinario, conquistando il titolo in GTP con la V-Series.R n. 31 di Jack Aitken. Il britannico, che ha guidato la vittoria finale, ha spezzato il dominio di Porsche Motorsport, che aveva dominato la scorsa stagione. La squadra ha vinto tre delle dieci prove disputate, tra cui la vittoria nella 24h di Daytona e la vittoria nella 6h Road America. La vittoria di Aitken ha segnato il secondo titolo della storia di Cadillac in GTP, un risultato che ha rafforzato la posizione del marchio nel motorsport internazionale.

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BMW e la battaglia per il titolo GTD PRO

Nella classe GTD PRO, la BMW ha dimostrato una leadership senza precedenti, sconfiggendo Lamborghini e Corvette. La vittoria nella Petit Le Mans a Road Atlanta ha visto la BMW n. 24 WRT superare la concorrenza, grazie a una prestazione eccezionale. La squadra ha controllato la finale per molto tempo, ma un contatto nelle fasi conclusive ha incoronato la BMW come vincitrice. La vittoria ha messo in discussione la leadership di Porsche e Chevrolet, che avevano dominato la stagione iniziale.

La Temerario GT3, schierata da Pfaff Motorsport, ha provato a restare in bagarre con la M4 GT3 EVO n. 1 Paul Miller Racing e la Corvette n. 4 di Nicky Catsburg/Tommy Milner. La vittoria di BMW ha segnato un momento di riconquista per il marchio tedesco, che quest’anno corre solo in IMSA WTSC con le 963 dopo aver salutato il Mondiale.

Altri risultati e la preparazione per la prossima stagione

La Mercedes n. 57 Winward Racing ha vinto il titolo in GTD, con un terzo titolo consecutivo. La squadra ha dominato la stagione, anche se ha dovuto affrontare alcune penalità. La Ferrari n. 21 di Antonio Fuoco ha lottato a lungo per il titolo, ma una penalità per un incidente ha limitato i suoi successi. La squadra ha comunque ottenuto il titolo costruttori, ma non quello piloti o team. La stagione 2026 ha visto anche la vittoria della Petit Le Mans con la vittoria della Aston Martin n. 68 Car Blanche Racing di Valentin Hasse-Clot, Marco Sorensen e Mattia Drudi. La gara ha visto la partecipazione di diversi piloti, tra cui l’ex vincitore della 24h di Spa. La stagione si chiude con la preparazione per la prossima stagione, che inizierà con la 24h di Daytona.

Cadillac vince titolo 2026 in IMSA con Aitken

BMW domina GTD PRO sconfiggendo Lamborghini e Corvette

Mercedes vince titolo in GTD con terzo titolo consecutivo

Ferrari ottiene titolo costruttori ma non piloti

La stagione si chiude con la preparazione per la prossima stagione