Lewis Hamilton critica scelta di Max Verstappen: “Ha scelto la via più semplice”

Lewis Hamilton critica la scelta di Max Verstappen di rinnovare il contratto con la Red Bull, definendola una decisione semplice ma non necessariamente la migliore

Il pilota britannico Lewis Hamilton ha espresso un commento diretto e non certo nascosto sul rinnovo di contratto di Max Verstappen con la Red Bull, che ha sancito la permanenza del pilota olandese almeno fino al 2030. La notizia, in arrivo in vista della tappa del Mondiale 2026 a Zandvoort, ha suscitato reazioni diverse, tra cui quelle di Hamilton, che ha definito la scelta di Verstappen come “la via più semplice”.

Una scelta di carriera, ma non sempre la migliore

Hamilton, che ha recentemente approdato in Ferrari, ha riconosciuto i meriti della squadra austriaca, ma non ha nascosto una stoccata nei confronti del suo ex rivale. “Se si guarda alla storia, alcuni piloti hanno cambiato squadra tantissime volte. A volte è un bene, a volte è un male”, ha detto il britannico, spiegando che rimanere in un ambiente in cui si si sente a proprio agio potrebbe rappresentare la strada più semplice. È una sua scelta e non è una cattiva scelta, ha aggiunto, ma ha lasciato intendere che non è sempre la scelta migliore.

Una rivalità che non finisce mai

Il rinnovo di Verstappen con la Red Bull prolunga una rivalità che ha segnato la Formula 1 negli ultimi anni. La decisione di Hamilton di unirsi a Ferrari nel 2026 ha riaccenduto la competizione tra i due, che si sono affrontati in modo intenso in diverse gare. “La notizia della settimana è senza dubbio il rinnovo di Verstappen”, ha commentato Hamilton, sottolineando come la scelta del pilota olandese possa influenzare ulteriormente la competizione.

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Hamilton ha anche sottolineato come Verstappen, pur essendo in Red Bull da molti anni, continui a migliorare. “È in Red Bull da moltissimo tempo, è davvero un posto fantastico in cui vivere e lavorare”, ha detto, riconoscendo i vantaggi del team, ma non nascondendo una certa delusione per la scelta del suo ex rivale. La decisione di Verstappen, però, non è vista come una mossa negativa, ma come una scelta personale che potrebbe portare a un lungo rapporto con la scuderia.

Il rinnovo elimina ogni dubbio sulla permanenza di Verstappen in Red Bull almeno fino al 2027, e potrebbe estendersi ulteriormente in base a eventuali clausole di uscita. La scelta di Verstappen, quindi, non solo conferma la sua stabilità, ma potrebbe anche influenzare il futuro della Formula 1, con una rivalità che sembra destinata a durare ancora a lungo. La scelta di Verstappen non è una mossa negativa, ma una scelta personale. Hamilton ha riconosciuto i meriti della squadra austriaca, ma ha lasciato intendere che non è sempre la scelta migliore. La decisione di Verstappen, però, non ha suscitato solo critiche, ma anche riconoscimenti per la sua stabilità e la sua capacità di migliorare nel tempo.