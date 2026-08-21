Eusebio Unzué: “La Vuelta è un’occasione per crescere con i migliori”

Eusebio Unzué, direttore Movistar Team, parla della Vuelta 2026 e della strategia del team

Il direttore sportivo del Movistar Team, Eusebio Unzué, ha espresso le sue riflessioni a margine del lancio della Vuelta a España 2026, un evento cruciale per il team. L’assenza di Nairo Quintana, uno dei volti più iconici del team, ha suscitato commenti personali, ma Unzué ha sottolineato l’importanza di prioritizzare gli interessi sportivi. La Vuelta rappresenta un’occasione per il team per mostrare la sua forza e la sua capacità di competere con i migliori. La squadra, composta da corredori esperti e giovani talenti, si prepara a una stagione che potrebbe segnare un passo avanti nella sua storia.

La Vuelta come sfida e opportunità

Unzué ha riconosciuto la difficoltà di gestire le scelte in una stagione così intensa, dove le priorità si alternano tra diversi eventi. L’assenza di Nairo Quintana, che ha lasciato un segno indelebile nel team, ha richiesto un reajustamento strategico. Al primo che lede la sua assenza è a me, ma era il momento di mettere gli interessi sportivi al primo posto. La Vuelta, per il Movistar Team, è un’occasione per dimostrare la sua capacità di competere con i migliori, anche se il contesto è estremamente competitivo.

Il team si basa su una combinazione di corredori esperti e giovani talenti. Raúl García Pierna e Pablo Castrillo, due corredori todoterreno, offrono un sostegno significativo, mentre Cian Uijtdebroeks, che ha appena completato il Tour de France, si prepara a fare il suo debutto nella Vuelta. Il team ha anche conto di corredori come Carlos Canal, Orluis Aular e Iván Romeo, che si mostrano entusiasti di partecipare a questa grande competizione. La squadra si prepara a una stagione in cui l’esperienza e la capacità di adattarsi saranno fondamentali.

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La sfida con Pogacar

Unzué ha riconosciuto la superiorità di Tadej Pogacar, considerato il corredore più dominante del momento. Pogacar è senza dubbio il più dominante che abbia visto. Tuttavia, il team si prepara a una sfida estremamente difficile, dove la competizione è senza pietà. “Il suo unico rivale è la sfortuna”, ha aggiunto Unzué. Per il Movistar Team, la Vuelta rappresenta un’occasione per dimostrare la sua capacità di competere con i migliori, anche se la strada sarà difficile. La Vuelta a España 2026 rappresenta un’importante sfida per il Movistar Team, un team che si prepara a una stagione in cui la competizione è senza pietà. La squadra, composta da corredori esperti e giovani talenti, si prepara a una stagione in cui l’esperienza e la capacità di adattarsi saranno fondamentali. Unzué ha espresso la sua fiducia nel team e nella sua capacità di competere con i migliori, anche se la strada sarà difficile.