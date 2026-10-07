Luka Modric e il segreto della eterna giovinezza: “Mentre mi sento bene, voglio continuare a giocare”

Luka Modric, uno dei migliori giocatori del mondo, ha rivelato il suo segreto per rimanere in forma e continuare a giocare nonostante l’età. “Mentre mi sento bene, voglio continuare a giocare”, ha dichiarato il croato, che a 41 anni non sembra voler abbandonare il calcio. Il calciatore, attualmente in prestito al Milan, ha espresso la sua passione e ambizione, sottolineando che non ha fretta di prendere una decisione definitiva. “Non so quanto tempo mi rimane, potrebbero essere mesi o anni, ma voglio ascoltare il mio corpo e decidere con tranquillità”, ha spiegato.

Un legame profondo con il Real Madrid

Modric ha ricordato che il Real Madrid è “la sua casa” e “il club della sua vita”. Pur non voler forzare nulla, ha mantenuto un contatto costante con la gente del club, anche se non ha mai pensato a un ritorno immediato. “Ho 13 anni di esperienza lì, ma non è detto che non possa tornare. Deve essere qualcosa in cui mi sento utile”, ha detto. Il calciatore ha anche lodato la squadra del Real Madrid, sottolineando che “ha carattere e qualità” e potrebbe migliorare la sua situazione. “Sento mancanza del Madrid, ma ora sto godendo la mia esperienza al Milan”, ha aggiunto.

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Modric ha espresso il suo rispetto per Messi, anche se ha sofferto per le sue scelte con la squadra e con il Real Madrid. Il croato ha commentato la carriera di Lionel Messi, che si sta preparando a lasciare la nazionale argentina. “È una pena che si allontani, ma è la sua decisione. Ha vinto il Mondiale che voleva e è uno dei migliori giocatori del mondo”, ha detto. Modric ha espresso il suo rispetto per Messi, anche se ha sofferto per le sue scelte con la squadra e con il Real Madrid. “Ha fatto un lavoro incredibile, ma ho sofferto molto”, ha ammesso.

Un tributo inaspettato e un ricordo di gloria

Modric ha parlato del tributo ricevuto in Spagna, che non si aspettava. “Mi è rimasto senza parole quando ho visto l’ovazione del pubblico al Pizjuán”, ha ricordato. Il calciatore ha espresso la sua gratitudine verso i tifosi del Sevilla, che lo hanno accolto come una leggenda. “Sono molto grato a tutti quelli che mi seguono”, ha detto. Inoltre, Modric ha parlato della sua carriera con la Croazia, ricordando che “una generazione di cui rimangono ancora dei superviventi”. “A Perisic, a me, a Budimir, a Kramaric non ci resta molto, ma spero che i nuovi giocatori continuino a fare grandi cose”, ha concluso.

Modric ha espresso il suo sostegno per Cristiano Ronaldo, anche se ha riconosciuto che la situazione in Portogallo è complessa. Il calciatore ha parlato del suo amico e ex compagno Cristiano Ronaldo, che si trova in una situazione diversa. “Non ho parlato con lui e non so esattamente cosa sia successo, ma spero che si risolva. Cris si merita una grande despedida”, ha detto. Modric ha espresso il suo sostegno per Ronaldo, anche se ha riconosciuto che la situazione in Portogallo è complessa. “Spero che si risolva, perché è il giocatore più grande del Paese”, ha concluso.

Modric ha anche parlato del suo rapporto con la sua nazionale, la Croazia, e ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti. “Sono orgoglioso di tutto ciò che ho fatto e di tutto ciò che ho conseguito con la selezione”, ha detto. Il calciatore ha riconosciuto che la sua carriera è in fase di conclusione, ma non ha fretta di prendere una decisione definitiva. “Voglio ascoltare il mio corpo e decidere con tranquillità”, ha ripetuto. Modric ha anche ricordato che il Real Madrid è “la sua casa” e “il club della sua vita”, ma non ha mai pensato a un ritorno immediato. “Deve essere qualcosa in cui mi sento utile”, ha concluso.