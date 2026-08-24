Getafe e Racing giocano in campo, con giocatori che corrono e si contendono il pallone

Un gol che decide la partita

Il Getafe ha vinto 1-0 contro il Racing de Santander, grazie al gol di Enes Ünal, che ha dato il via alla vittoria. La partita, giocata al nuovo Coliseum, ha visto il Getafe gestire con freddezza il match, nonostante le tensioni e le proteste. Il risultato ha permesso ai blanquiazules di chiudere una settimana di risultati positivi e di prepararsi al futuro con fiducia.

Il gol di Ünal ha dato il vantaggio decisivo

Il turco Enes Ünal ha segnato il gol decisivo al 47′ del primo tempo, trasformando un’occasione creata da un’azione di squadra. Il risultato ha permesso al Getafe di prendere il controllo del match e di mettere in difficoltà il Racing, che non è riuscito a trovare il gol. La difesa del Getafe, guidata da David Soria, ha garantito la sicurezza in fase di non possesso, mentre l’attacco ha saputo sfruttare le occasioni generate.

Un’esperienza di rinnovamento e tradizione

Il Getafe, che sta rinnovando il suo stadio, ha lasciato un ricordo di tradizione, lasciando una viga visibile nel Coliseum per ricordare la sua storia. La partita ha visto il Getafe gestire con freddezza il match, nonostante le tensioni e le proteste. Il risultato ha permesso ai blanquiazules di chiudere una settimana di risultati positivi e di prepararsi al futuro con fiducia. Il nuovo stadio è un simbolo di rinnovamento

Il Getafe ha rinnovato il suo stadio, mantenendo però una parte della sua storia. La viga visibile nel Coliseum è un simbolo del passato, mentre il presente è rappresentato dal nuovo impianto. La partita ha visto il Getafe gestire con freddezza il match, nonostante le tensioni e le proteste. Il risultato ha permesso ai blanquiazules di chiudere una settimana di risultati positivi e di prepararsi al futuro con fiducia.

Pubblicità

Un’azione che ha scatenato la polémica

La partita ha visto un episodio controverso, con un fallo di Sazonov che ha portato a un penalti. Il Getafe ha gestito con freddezza la situazione, nonostante le proteste del Racing. Il risultato ha permesso ai blanquiazules di chiudere una settimana di risultati positivi e di prepararsi al futuro con fiducia. La gestione del match ha dato i frutti

Il Getafe ha saputo gestire il match con freddezza, nonostante le tensioni e le proteste. Il risultato ha permesso ai blanquiazules di chiudere una settimana di risultati positivi e di prepararsi al futuro con fiducia. La partita ha visto il Getafe gestire con freddezza il match, nonostante le tensioni e le proteste. Il risultato ha permesso ai blanquiazules di chiudere una settimana di risultati positivi e di prepararsi al futuro con fiducia.

Il Getafe ha vinto 1-0 contro il Racing de Santander

Il gol di Enes Ünal ha dato il vantaggio decisivo

Il risultato ha permesso ai blanquiazules di chiudere una settimana di risultati positivi