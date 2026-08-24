Italia in campo con convinzione nel calcio femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026

Squadra azzurra di calcio femminile domina il Kosovo nel primo incontro ai Giochi del Mediterraneo 2026

Italia in campo con convinzione nel primo match del calcio femminile

La Nazionale italiana di calcio femminile ha aperto con successo la sua avventura ai Giochi del Mediterraneo 2026, sconfiggendo nettamente il Kosovo per 4-1 nel primo incontro della fase a gironi. La partita, giocata allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, ha visto le azzurre imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, controllando la gara e mettendo in mostra una solida organizzazione tattica.

La squadra di Priscilla Del Prete ha dominato la partita con precisione e determinazione, trovando il vantaggio al 11’ grazie a Daria Rosso, che ha sfruttato al meglio l’assist di Matilde Odinna. Il risultato si è allungato al 25’ con un calcio di rigore trasformato con freddezza da Giulia Guerzoni, che ha segnato il 2-0. La stessa giocatrice ha ripetuto l’azione poco dopo, portando il punteggio sul 3-0 e permettendo alle azzurre di andare all’intervallo con un margine rassicurante.

Un’azione di qualità che ha portato il risultato al 4-0

Nella ripresa, l’Italia ha continuato a spingere e ha completato il poker al 47’ grazie a Rachele Andreangeli, che ha trovato la via del gol. Il punteggio di 4-0 ha reso la partita decisamente a favore delle azzurre, anche se il Kosovo ha tentato di reagire. La squadra di Del Prete ha comunque mantenuto il controllo, anche se ha leggermente abbassato i ritmi nei minuti finali.

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Il Kosovo ha trovato la rete della bandiera su un’autorete di Flavia Pezzi, ma il 4-1 ha resistito fino al triplice fischio, consegnando all’Italia un esordio convincente nel torneo. La vittoria ha permesso alle azzurre di conquistare tre punti importanti, ponendo le basi per un’ottima fase a gironi.

La Nazionale tornerà in campo martedì 25 agosto alle ore 21, quando affronterà la Slovenia nel secondo impegno della fase a gironi. La squadra, guidata da Priscilla Del Prete, si appresta a un’altra prova di forza, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.

La prestazione iniziale ha dimostrato la solidità della squadra, che ha dimostrato una buona capacità di attacco e difesa. Con la vittoria contro il Kosovo, l’Italia si presenta al secondo match con fiducia e determinazione, pronta a proseguire la sua strada nei Giochi del Mediterraneo 2026.

La formazione azzurra ha dimostrato una coesione e una concentrazione elevate, con un’efficacia in fase di attacco che ha lasciato poco spazio al Kosovo. La squadra ha sfruttato al meglio le opportunità create, con un’organizzazione tattica ben definita che ha permesso di controllare la gara per tutta la durata. La vittoria è un buon inizio per un torneo che promette di essere molto competitivo. La prossima sfida contro la Slovenia sarà un test importante per la squadra, che dovrà mantenere la concentrazione e la coerenza dimostrate nel primo match. La squadra di Del Prete si appresta a un’altra prova di forza, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e proseguire la sua strada nei Giochi del Mediterraneo 2026.

Con la vittoria iniziale, l’Italia si presenta al secondo match con fiducia e determinazione, pronta a proseguire la sua strada nei Giochi del Mediterraneo 2026. La squadra ha dimostrato una buona capacità di attacco e difesa, con un’efficacia in fase di attacco che ha lasciato poco spazio al Kosovo. La vittoria è un buon inizio per un torneo che promette di essere molto competitivo.

La formazione azzurra ha dimostrato una coesione e una concentrazione elevate, con un’efficacia in fase di attacco che ha lasciato poco spazio al Kosovo. La squadra ha sfruttato al meglio le opportunità create, con un’organizzazione tattica ben definita che ha permesso di controllare la gara per tutta la durata. La vittoria è un buon inizio per un torneo che promette di essere molto competitivo.

La prossima sfida contro la Slovenia sarà un test importante per la squadra, che dovrà mantenere la concentrazione e la coerenza dimostrate nel primo match. La squadra di Del Prete si appresta a un’altra prova di forza, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e proseguire la sua strada nei Giochi del Mediterraneo 2026.