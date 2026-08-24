Kyle Kirkwood vince a Washington DC e tenta di riaprire il campionato NTT IndyCar Series

Kyle Kirkwood vince a Washington DC, gara automobilistica NTT IndyCar Series

Kyle Kirkwood ha vinto la storica Freedom 250 a Washington DC, la gara valida per la NTT IndyCar Series, in un weekend intenso e ricco di incidenti. La vittoria, ottenuta dopo un’impegnativa prova di 147 giri, ha permesso al pilota di Andretti di rimanere in corsa per il titolo, nonostante la concorrenza serrata. Kirkwood, 27 anni, ha dominato la gara, scavalcando Alex Palou in partenza e mantenendo la leadership fino al traguardo. La vittoria ha permesso al pilota neozelandese di rimanere in posizione di vantaggio nella classifica generale, nonostante la concorrenza di Christian Lundgaard, Will Power e Marcus Ericsson, che hanno ereditato la posizione dell’ex pilota del Repco Supercars Championship dopo un testacoda di Felix Rosenqvist.

Un weekend di tensione e incidenti

La gara ha visto diversi episodi di tensione, tra cui un testacoda di Felix Rosenqvist e un impatto di David Malukas contro le barriere. La Safety Car è tornata protagonista più volte, tra cui dopo un errore di Scott McLaughlin, che ha causato un’altra neutralizzazione della corsa. Il pilota di Penske ha tentato di superare Kirkwood in curva 1, ma il neozelandese è riuscito nell’impresa prima di finire contro le barriere. La gara ha visto anche un contatto tra David Malukas e Sting Ray Robb, che ha compromesso la posizione del pilota di Team Penske, virtualmente terzo in classifica.

La vittoria di Kirkwood ha permesso di mantenere la leadership nella classifica generale, nonostante abbia perso cinquanta punti rispetto al leader. La gara ha visto anche un’altra vittoria di Christian Lundgaard e Will Power, che hanno ereditato la posizione dell’ex pilota del Repco Supercars Championship. La classifica finale ha visto il tridente Lundgaard, Power ed Ericsson precedere Kyffin Simpson, Nolan Siegel e Scott Dixon.

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Le prospettive del campionato

Kirkwood, con la vittoria, ha mantenuto la leadership nella classifica generale, nonostante abbia perso cinquanta punti rispetto al leader. Il pilota ha ancora tre gare per provare a ottenere qualcosa di obiettivamente complicato. La prossima tappa del campionato sarà il doubleheader di Milwaukee Mile, seguito dal gran finale di Laguna Seca. La stagione si sta dimostrando estremamente competitiva, con diversi episodi di tensione e incidenti che hanno reso il campionato più interessante. La vittoria a Washington DC è un ulteriore passo avanti nella sua battaglia per il titolo, nonostante la concorrenza serrata. La gara ha visto anche un’altra vittoria di Kyle Kirkwood, che ha dimostrato di essere in grado di mantenere la leadership nonostante le sfide. La prossima tappa del campionato sarà il doubleheader di Milwaukee Mile, seguito dal gran finale di Laguna Seca.