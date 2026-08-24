Maverick Vinales out per Aragon, il rientro a Misano in bilico

Maverick Vinales non parteciperà al GP di Aragon, il rientro a Misano dipende dal recupero

Maverick Vinales, pilota spagnolo della Red Bull KTM Tech3, ha confermato il suo assente per il GP di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. La notizia, già sospettata, è stata ufficializzata nelle ultime ore. Il centauro iberico, che aveva già saltato il GP di Silverstone a causa di una lesione all’infraspinato, dovrà proseguire con una terapia conservativa per evitare un intervento chirurgico che potrebbe compromettere il resto della stagione. Vinales, al momento, si trova in venticinquesima posizione nella classifica piloti con sei punti.

Il rientro a Misano in bilico

Vinales ha dichiarato l’obiettivo di tornare in pista per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in scena a Misano dall’11 al 13 settembre. Tuttavia, il rientro dipende dalle condizioni fisiche, che non sono facilmente prevedibili. Il pilota, nativo di Figures, dovrà valutare giorno dopo giorno se sia possibile riprendere l’attività. La sua assenza potrebbe portare a un cambio di posizione nella classifica, con Pol Espargarò che potrebbe prendere il suo posto nel team Tech3.

La classifica in testa al momento

Al vertice della classifica piloti si trova l’Aprilia di Jorge Martin, leader con 240 punti, seguito da Marco Bezzecchi, compagno di squadra, a quota 209. Terzo si piazza AI Ogura (Trackhouse) con 203 punti. La stagione 2026 sembra iniziare con un equilibrio tra i migliori piloti, ma la mancanza di Vinales potrebbe influenzare la competizione. Il pilota spagnolo, pur essendo in posizione bassa, ha sempre dimostrato capacità di rimonta, come nel caso di Pinyol Tomas, che ha vinto l’oro nella spada in rimonta.

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La stagione 2026 di MotoGP si sta sviluppando con una serie di eventi importanti, tra cui il GP di Aragon e il GP di Misano. La mancanza di Vinales rappresenta un’altra sfida per il team Tech3, che dovrà trovare una soluzione alternativa per mantenere la competitività. Il calendario, come ha criticato Luca Marini, non concede spazio per il recupero dagli infortuni o per il miglioramento fisico, un aspetto che potrebbe influenzare la preparazione di molti piloti. Con l’assenza di Vinales, la competizione si concentrerà su altri protagonisti, come Martin e Bezzecchi, che sembrano in grado di mantenere la leadership. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare se il pilota spagnolo riuscirà a tornare in pista a Misano. Il suo rientro potrebbe rappresentare un’opportunità per il team Tech3 e per la classifica generale. Per il momento, però, la stagione 2026 si svolgerà senza il nome di Vinales, almeno per il momento.