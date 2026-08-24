Vasto conferma Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach al vertice del beach volley italiano

Coppie di beach volleyball in finale a Vasto, Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach vincono la tappa

La tappa del circuito tricolore a Vasto ha visto il dominio di due coppie, Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach, che hanno conquistato il podio per la terza volta nella stagione 2026. La vittoria, ottenuta al tie-break, conferma la continuità di due atleti che hanno saputo alzare il livello nei momenti decisivi. La competizione, svoltasi in un clima estremamente acceso, ha visto entrambe le coppie superare sfide complesse e raggiungere il successo finale, con un risultato che ha rafforzato la loro posizione tra i migliori del circuito nazionale.

Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach al vertice

Il successo di Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach ha segnato un ulteriore passo avanti nella loro stagione, che si presenta come una delle più complete del beach volleyball italiano. La coppia di Vasto ha vinto la tappa per la terza volta, dopo i successi a Termoli e Cordenons, dimostrando una costanza che ha reso il 2026 un anno di eccellenza per entrambi. La vittoria è arrivata dopo un intenso confronto, con un tie-break decisivo che ha visto Marchetto/Burgmann ritrovare la loro efficacia e continuità, chiudendo il match 15-10.

La continuità di Marchetto/Burgmann è un elemento chiave del loro successo.

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La loro strada verso la vittoria ha visto sfide intense, con un percorso che ha incluso quarti e semifinali molto combattute. Dopo un primo set vinto 21-16, la coppia ha dovuto affrontare un’alternanza di vantaggi e ritardi, ma ha saputo mantenere la concentrazione e la determinazione. La vittoria finale ha confermato la loro capacità di reagire e di mantenere il controllo in ogni momento cruciale. Questo risultato si aggiunge a quelli precedenti, rafforzando la loro posizione tra i migliori del circuito.

Un’altra vittoria per They/Breidenbach

Chiara They e Sara Breidenbach, invece, hanno completato il loro percorso con un successo altrettanto significativo. La coppia, già vincitrice a Termoli e Marina di Ravenna, ha dimostrato una continuità straordinaria, conquistando il podio per la terza volta in sei tappe. Il loro cammino ha visto un’eliminazione netta nei quarti, con un 21-18 e un 16-5, e una semifinale in cui hanno dominato 21-13 e 21-13, portando la sfida alla finale. La vittoria finale, ottenuta al tie-break, ha confermato la loro leadership nel circuito tricolore.

They/Breidenbach si confermano come una delle coppie più costanti del circuito.

La loro vittoria ha visto un’alternanza di parziali, con un primo set giocato punto a punto e un secondo set in cui hanno risposto con una prestazione di alta intensità. La finale, però, ha visto un momento decisivo in cui hanno trovato la forza necessaria per prendere il controllo e chiudere il match 15-10. Questo risultato si aggiunge a quelli precedenti, rafforzando la loro posizione tra i migliori del beach volleyball italiano.

Un’altra coppia in crescita

Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, invece, hanno confermato una regolarità ad alto livello, ottenendo un piazzamento importante nella tappa di Vasto. La coppia, già terza a Falconara e San Cataldo, ha superato diverse sfide, tra cui un’eliminazione nei quarti e una semifinale altalenante. La loro vittoria, ottenuta al tie-break, ha dimostrato una capacità di reazione e di mantenere la concentrazione in ogni momento cruciale. Questo risultato si aggiunge a quelli precedenti, rafforzando la loro posizione tra i migliori del circuito. La tappa di Vasto ha visto un mix di risultati significativi, con due coppie che si sono distinte per la loro costanza e la loro capacità di reagire alle sfide. Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach hanno dimostrato una leadership senza precedenti, mentre altre coppie hanno confermato la loro competitività. Il circuito tricolore, con la sua intensità e la sua capacità di mettere in mostra i migliori atleti, continua a essere un punto di riferimento per il beach volleyball italiano.