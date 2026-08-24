Erola Jons e la polemica su La Vuelta: “Un patinazo serio”

Erola Jons, influencer, interagisce con ciclisti durante La Vuelta, suscitando reazioni

La presenza di Erola Jons in diretta ha suscitato reazioni

Durante la prima tappa della Vuelta a España, in Mónaco, la presenza di Erola Jons, influencer con oltre sei milioni di follower, ha suscitato reazioni tra i professionisti del ciclismo. La sua trasmissione in diretta su YouTube e Twitch, con accesso ai ciclisti e alle aree post-competizione, ha generato dibattito per il tono e il tipo di interazioni con i corridori. Tra i momenti più discussi, la sua conversazione con Tadej Pogaçar, leader della corsa, ha suscitato critiche per l’approccio informale e non professionale.

Le reazioni di professionisti e la critica al contenuto

Laura Meseguer, giornalista di Eurosport, ha espresso pubblicamente il suo disappunto per l’approccio di Jons, affermando che non si tratta di periodismo ma di una forma di intrattenimento non adatta al contesto. Meseguer ha sottolineato che la collaborazione con un’esperta di contenuti di questo tipo potrebbe essere considerata un “patinazo serio”, ovvero un errore grave. Ha anche sostenuto che nessun professionista, uomo o donna, dovrebbe essere trattato come un oggetto.

Le interazioni con i ciclisti e le critiche per il comportamento

Durante la diretta, Jons ha avvicinato diversi ciclisti, tra cui Pogaçar, e ha commentato le loro prestazioni in modo informale. Ha anche chiesto a un guardia urbano di “arrestarla” e ha commentato le condizioni fisiche di alcuni corridori, come il loro aspetto o la loro vestizione. Queste interazioni sono state viste come inappropriate da parte di alcuni esperti del settore. In particolare, la sua frase rivolta a Pogaçar, “Pogachitar, congratulations, why do you hiperventilated every time you see me?” ha suscitato reazioni forti.

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La reazione del pubblico e la mancanza di chiarimenti

Le immagini e i commenti di Jons sono circolate rapidamente su Internet, suscitando reazioni sia tra i fan che tra i professionisti. Mentre la trasmissione ha registrato circa 4.000 visualizzazioni, le immagini del suo incontro con Pogaçar e di altre scene sono state condivise ampiamente. La società organizzatrice, l’ASO, ha fornito a Jons un microfono, l’accesso ai ciclisti e la libertà di movimento, ma non ha ancora comunicato se intende modificare la collaborazione con l’influencer. La mancanza di un approccio professionale ha suscitato preoccupazioni.

La Vuelta a España, evento di alto livello, ha visto un momento di tensione per il modo in cui Jons ha interagito con i ciclisti. Mentre alcuni hanno visto il suo comportamento come un modo di coinvolgere il pubblico, altri hanno ritenuto che non fosse adatto al contesto. La questione rimane aperta, con la possibilità che la collaborazione possa essere rivista in futuro.