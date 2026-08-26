Anna Sarah Sophie Souwer passa ai quarti ai Mondiali di canottaggio

Atleta italiana in gara ai Mondiali di canottaggio, posizionata ai quarti di finale

Anna Sarah Sophie Souwer, l’azzurra del canottaggio, ha conquistato il pass per i quarti di finale nel singolo femminile ai Mondiali 2026. La gara, disputata nella prima serie di qualificazione, ha visto la atleta terminare in sesta posizione con un tempo di 8:21.69, sufficiente per raggiungere la prossima fase. Il risultato le ha garantito il ventunesimo tempo complessivo, un traguardo che conferma la sua competitività in una competizione di alto livello. La atleta tornerà in acqua venerdì per il prossimo impegno.

Un risultato positivo nonostante la posizione

Nella prima serie di qualificazione del singolo femminile, Anna Sarah Sophie Souwer ha concluso la sua prova in sesta e ultima posizione, ma il tempo registrato ha permesso di superare la soglia per i quarti di finale. Il crono di 8:21.69, pur non essendo tra i migliori, ha garantito un posto tra i migliori ventuno atleti. Questo risultato rappresenta un ulteriore passo avanti per la atleta, che si appresta a affrontare la prossima fase della competizione. Il ventunesimo tempo è un passo importante per la carriera di Souwer. La atleta, pur non essendo tra le prime, ha dimostrato una buona capacità di gestione della prova, nonostante la posizione finale. La sua performance ha permesso di raggiungere una fase successiva, un traguardo che conferma la sua preparazione e la sua determinazione.

Un’altra gara con risultati diversi

Nella quinta batteria del singolo maschile, l’azzurro Gabriel Soares ha concluso la sua prova in quarta posizione con un tempo di 07:32.99. Il risultato, pur positivo, ha costretto l’atleta a dover disputare la Finale E, dopo aver mancato la qualificazione ai quarti di finale per soli sessantasei centesimi. Il tempo registrato, sebbene buono, non ha permesso di raggiungere la prossima fase.

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Al contrario, il greco Stefanos Ntouskos, detentore del titolo iridato, ha vinto la gara con un tempo di 07:28.84, dimostrando una superiorità tecnica e fisica. Alle sue spalle si piazza il magiaro Bendeguz Pal Petervari Molnar con 07:30.78, mentre il lituano Dovydas Nemeravicius chiude il podio in 07:32.51. Questi tempi, pur diversi, hanno permesso di stabilire un ordine di classifica chiaro e definitivo.

Il programma odierno dei Mondiali di canottaggio, in corso ad Amsterdam fino a domenica 30 agosto, ha visto la partenza delle batterie del singolo maschile e femminile. La gara del singolo femminile, in particolare, ha visto la partecipazione di Anna Sarah Sophie Souwer, che ha dimostrato una buona capacità di gestione della prova. La atleta, però, dovrà affrontare la prossima fase con la consapevolezza che il tempo registrato non è tra i migliori, ma ha permesso di raggiungere i quarti di finale.

La performance di Souwer ha aperto le porte ai quarti di finale. La atleta, pur non essendo tra le prime, ha dimostrato una buona capacità di gestione della prova, nonostante la posizione finale. La sua performance ha permesso di raggiungere una fase successiva, un traguardo che conferma la sua preparazione e la sua determinazione. La gara del singolo maschile, invece, ha visto l’azzurro Gabriel Soares classificarsi in quarta posizione, ma non riuscire a raggiungere i quarti di finale. Il distacco di sessantasei centesimi ha costretto l’atleta a dover disputare la Finale E, un risultato che, pur non ideale, rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera.