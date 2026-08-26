Due giocatrici spagnole si piazzano al vertice del ranking mondiale amateur di golf, un traguardo storico per il golf italiano

Due giocatrici spagnole si sono piazzate al vertice del ranking mondiale amateur di golf, un traguardo storico per il golf italiano. Paula Martín Sampedro e Andrea Revuelta, entrambe di Madrid, si sono classificate rispettivamente al primo e al secondo posto nella classifica WAGR, un risultato che segna un momento di grande importanza per la disciplina. Le due atlete, che studiano all’Università di Stanford, hanno dimostrato una crescita costante e una preparazione di alto livello, portando il golf spagnolo a un livello senza precedenti.

Un traguardo storico per il golf italiano

Paula Martín Sampedro, 20 anni, ha raggiunto la vetta del ranking mondiale amateur, diventando la seconda giocatrice spagnola a ottenere questa posizione dopo Julia López Ramírez. La sua carriera è stata segnata da successi internazionali, tra cui la vittoria al Women’s Amateur Championship 2025 e la partecipazione alla Solheim Cup. Andrea Revuelta, anch’essa 20 anni, si è piazzata al secondo posto, confermando una crescita parallela a quella di Paula. Le due atlete, formate nella Real Federazione di Golf di Madrid e nei team nazionali, hanno dimostrato una preparazione di alto livello, che si riflette nei loro risultati.

Le due atlete si stanno preparando per nuovi traguardi, con Paula che ha appena iniziato a giocare nel LPGA Tour e Andrea che si appresta a un altro anno di successi. Il loro successo rappresenta un’importante vittoria per il golf italiano, che si sta affermando a livello internazionale.

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Una carriera di successi e ambizioni

Paula Martín ha vinto il Women’s Amateur Championship 2025 e ha ottenuto la medaglia d’oro nei Europei Sub 18 Femenino per Equipos 2021 e 2023, nonché in categoria Assoluta 2025 e 2026. Inoltre, ha vinto la finale della NCAA con Stanford e ha contribuito a medaglie d’oro nei Europei. Andrea Revuelta, pur non avendo vinto il Women’s Amateur Championship, ha raggiunto il secondo posto grazie a un brillante subcampeonato e a una carriera parallela a quella di Paula. Entrambe hanno vinto il titolo universitario di Stanford nel 2026, dopo il subcampeonato del 2025.

Le loro prestazioni sono il frutto di anni di lavoro e dedizione, con risultati che testimoniano la loro capacità di competere a livello internazionale. Il loro successo non è solo un risultato personale, ma anche un segno di una crescita generale del golf spagnolo. Il successo di Paula Martín e Andrea Revuelta non è solo un risultato personale, ma anche un segno di una crescita generale del golf spagnolo. La loro carriera, costruita su anni di lavoro e dedizione, ha portato il paese a un livello senza precedenti. La loro posizione al vertice del ranking mondiale è un riconoscimento del loro talento e della loro capacità di competere a livello internazionale. Con il loro esempio, il golf italiano si prepara a nuovi traguardi, con la possibilità di conquistare ulteriori successi a livello mondiale.