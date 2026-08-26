Ford completa i test della nuova Hypercar al Paul Ricard per il WEC 2027

Ford ha completato i test della nuova Hypercar al Paul Ricard per il WEC 2027, con 1000 km percorsi e preparazione per la stagione 2027.

Ford testa la nuova Hypercar al Paul Ricard per il WEC 2027, con 1000 km percorsi e preparazione per la stagione 2027

La Ford Racing ha concluso i test della sua nuova Hypercar al Circuit Paul Ricard, in Francia, con un totale di 1000 chilometri percorsi. L’obiettivo era verificare la preparazione della vettura per la stagione 2027 del FIA World Endurance Championship, con la 24 Ore di Le Mans come appuntamento chiave. I test, condotti con quattro piloti tra cui Logan Sargeant e Mike Rockenfeller, hanno visto la partecipazione di diversi piloti e la prova del motore 5.4-liter Coyote V8. La preparazione è stata finalizzata a garantire la prontezza della squadra al debutto nella classe regina del motorsport endurance.

Test completati per il WEC 2027

La nuova Hypercar di Ford Racing è stata sottoposta a una serie di prove rigorose al Paul Ricard, con l’obiettivo di testare le sue capacità in condizioni di gara. Dan Sayers, responsabile del programma Hypercar WEC Ford Racing, ha dichiarato che raggiungere il circuito e completare tre giorni di test è stato il traguardo prefissato. L’esperienza ha permesso di valutare la stabilità e le prestazioni della vettura, con un focus particolare sul motore V8 e sulla sua efficienza. La squadra si prepara ora a una serie di nuove prove in Europa, che si terranno nelle prossime settimane.

La preparazione è stata finalizzata a garantire la prontezza della squadra al debutto nella classe regina del motorsport endurance. La Ford Racing ha messo in campo una serie di test mirati per verificare la reattività e la durata della vettura, con un focus su componenti chiave come il motore e i sistemi di raffreddamento. I piloti, tra cui Tom Blomqvist e Matt Campbell, hanno alternato le sessioni per garantire un’analisi completa delle prestazioni. La squadra ha anche sfruttato l’esperienza dei test per affinare le strategie di gara e migliorare la gestione del carico di lavoro.

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Programma 2027: da Europa a USA

Il programma del WEC 2027 prevede l’avvicinamento al campionato con gare in Italia, a Imola e Monza, prima di spostarsi negli Stati Uniti alla fine dell’anno. La stagione si concluderà con una doppia fase tra il Circuit of The Americas e Sebring. La Ford Racing, insieme a McLaren, rappresenta una delle grandi novità del futuro del motorsport endurance. La squadra si prepara a entrare nella classe regina, con l’obiettivo di competere a livello internazionale e di mettere in mostra le sue innovazioni tecnologiche.

La preparazione della Ford Racing ha visto la collaborazione tra tecnici e piloti per garantire la massima efficienza della vettura. Tutto ciò che è stato fatto nella fase di preparazione è stato finalizzato a assicurare che, una volta scesi in pista, la squadra fosse pronta a partire. La nuova Hypercar, con il motore 5.4-liter Coyote V8, rappresenta un passo importante per il marchio americano nel motorsport endurance. La squadra si appresta a una stagione intensa, con l’obiettivo di conquistare posizioni di rilievo nel WEC 2027.

La Ford Racing ha completato i test della sua nuova Hypercar al Paul Ricard, con un totale di 1000 chilometri percorsi. L’obiettivo era verificare la preparazione della vettura per la stagione 2027 del FIA World Endurance Championship, con la 24 Ore di Le Mans come appuntamento chiave. I test, condotti con quattro piloti tra cui Logan Sargeant e Mike Rockenfeller, hanno visto la partecipazione di diversi piloti e la prova del motore 5.4-liter Coyote V8. La preparazione è stata finalizzata a garantire la prontezza della squadra al debutto nella classe regina del motorsport endurance.