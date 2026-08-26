Joan Laporta rilancia l’interesse per Julián Álvarez

Joan Laporta e il Barça seguono l’interesse per Julián Álvarez, negoziazioni in corso

Joan Laporta, presidente del Barça, ha rilanciato l’interesse del club catalano per Julián Álvarez, attaccante dell’Atlético de Madrid, in un contesto di negoziazioni in corso. L’interesse del club blaugrana per il giocatore argentino è confermato, nonostante le complicate situazioni in cui si trova il calciatore, che vive un momento di tensione nel club rojiblanco. Laporta ha sottolineato che il Barça non intende mollare la preda, e che la sua offerta rimane attiva, nonostante le informazioni di mercato che indicano un possibile interesse di altri club, tra cui l’Arsenal.

Interesse del Barça per Julián Álvarez

Laporta ha spiegato che il Barça ha sempre mantenuto un interesse per Julián Álvarez, e che la sua offerta è rimasta invariata. L’interesse del club catalano per il giocatore argentino è stato confermato in un discorso istituzionale, in cui il presidente ha sottolineato che il giocatore è la sola opzione per rafforzare l’attacco del club durante il mercato estivo. L’offerta presentata è di 100 milioni di euro, ma il Barça non è disposto a pagare la clausola di rescissione di 500 milioni.

Relazioni e negoziazioni con l’Atlético

Le relazioni tra il Barça e l’Atlético de Madrid sono state descritte da Laporta come di grande rispetto, con un lungo periodo di conoscenza tra i due club. L’offerta è stata presentata in modo diretto, e il presidente ha rilanciato l’interesse del Barça, sottolineando che il club è sempre stato a disposizione per un accordo. L’Atlético, però, non ha mostrato intenzione di vendere, a causa della mancanza di alternative per Julián Álvarez. Laporta ha espresso la sua disponibilità a negoziare, ma ha anche chiarito che il Barça non intende mollare la preda.

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Le informazioni di mercato indicano che l’Atlético è in contatto con altri club, tra cui l’Arsenal, per il trasferimento di Julián Álvarez. Laporta ha sottolineato che il Barça non ha abbandonato l’interesse per il giocatore, e che la sua offerta rimane attiva. Il presidente ha anche espresso la sua soddisfazione per il fatto che il giocatore sembra desiderare di giocare al Barça, e ha ribadito che il club è sempre stato disponibile per un accordo, con il massimo rispetto per l’Atlético. Le negoziazioni sono in corso, e il Barça continua a seguire con attenzione la situazione. Laporta ha anche spiegato come sono andate le conversazioni con i dirigenti dell’Atlético, sottolineando che il club catalano ha sempre agito con rispetto e professionalità. L’interesse per Julián Álvarez rimane un tema centrale del mercato estivo, e il Barça non intende mollare la preda, nonostante le complicate situazioni in cui si trova il giocatore.

Joan Laporta ha rilanciato l’interesse del Barça per Julián Álvarez

L’offerta presentata è di 100 milioni di euro

Il Barça non intende mollare la preda

L’Atlético non ha mostrato intenzione di vendere

Le negoziazioni sono in corso