Carlos Rodríguez si confronta con le difficoltà: “Le gambe non rispondono quando serve”

Ciclista spagnolo Carlos Rodríguez si confronta con le difficoltà durante la Vuelta a España, con le gambe che non rispondono quando serve

Carlos Rodríguez, ciclista spagnolo della squadra INEOS, ha riconosciuto durante la Vuelta a España che il suo rendimento in gara non corrisponde alle buone sensazioni pregresse. L’atleta ha espresso preoccupazione per la sua performance, in particolare durante la quinta tappa, disputata tra Falset e Roquetes. Il corridore ha riconosciuto a MARCA che, nel momento cruciale della gara, le sue gambe non rispondono come dovrebbero, causando un distacco dal gruppo di favoriti. Questo problema si ripete durante una stagione particolarmente complessa per il granadino.

Performance non all’altezza delle aspettative

Carlos Rodríguez ha spiegato che, nonostante i buoni dati e le sensazioni positive durante i test, il suo rendimento in gara non è all’altezza. “La verità è che tutto pinta bene fino a che non arriva quel momento”, ha dichiarato. Il problema si è verificato in particolare durante la tappa andorrana, dove il corridore ha perso contatto con i migliori. “Le mie gambe non rispondono quando serve”, ha sottolineato, riconoscendo una difficoltà che si ripete da tempo.

La mancanza di risposte è un problema che non ha una causa definita

Pubblicità

Nonostante i dati positivi e la preparazione, il corridore non ha ancora trovato una spiegazione concreta per questa situazione. “Non abbiamo ancora trovato una causa precisa che possa spiegare questa irregolarità”, ha ammesso. Mentre il team cerca di capire il motivo, Rodríguez si concentra su una mentalità positiva e su una gestione ottimistica della situazione. “Dobbiamo continuare a fare le cose bene e rimanere concentrati”, ha detto.

Un futuro in cui si cerca di aiutare un compagno

La situazione di Rodríguez ha modificato il reparto delle responsabilità all’interno di INEOS. Il corridore si è mostrato disponibile a supportare Óscar Onley, che ha iniziato la Vuelta con buone sensazioni. “Dobbiamo aiutare Óscar, che sta facendo una buona gara”, ha detto. Rodríguez ha espresso la sua volontà di lavorare al fianco del compagno di squadra per migliorare la performance collettiva. Il caldo e le condizioni climatiche iniziano a giocare un ruolo positivo nella sua preparazione. “Spero che il calore possa essere un fattore extra per noi”, ha concluso. Il corridore si mostra ottimista e determinato a trovare una soluzione al problema, pur rimanendo concentrato sulla gara e sulle sue possibilità di miglioramento.

Rodríguez ha anche riconosciuto che la mancanza di risposte durante le fasi decisive della gara è un problema che lo preoccupa. “Non è facile trovare una spiegazione, ma continueremo a lavorare per migliorare”, ha aggiunto. L’atleta ha espresso la sua fiducia nel team e nella sua capacità di recuperare le condizioni. “Siamo concentrati e continueremo a fare le cose come abbiamo sempre fatto”, ha concluso.

La situazione di Rodríguez ha anche influenzato il modo in cui si distribuiscono le responsabilità all’interno della squadra. Il corridore ha espresso la sua disponibilità a supportare i compagni, in particolare Óscar Onley, che ha mostrato buone prestazioni. “Siamo tutti qui per aiutare e migliorare la squadra”, ha detto. Rodríguez ha anche sottolineato l’importanza di mantenere una mentalità positiva e di non permettere a questa situazione di influenzare la sua concentrazione. Nonostante le difficoltà, il corridore ha espresso la sua determinazione a trovare una soluzione. “Siamo in gara e dobbiamo dare il nostro meglio”, ha concluso. La sua performance potrebbe migliorare man mano che la gara procede, grazie a una migliore gestione delle condizioni e a una maggiore concentrazione.