La Champions League si rinnova: il nuovo formato e le regole della fase di liga

Squadre di calcio in campo durante la fase di liga della Champions League, con un sorteggio per determinare gli avversari

La Champions League si rinnova con un formato completamente rivoluzionato, che entra in vigore a partire dalla stagione 2026. La competizione, che ha abbandonato i gruppi per passare da 32 a 36 squadre, si sviluppa in una fase di liga in cui ogni squadra affronterà otto avversari, giocando quattro partite in casa e quattro all’esterno. Questo nuovo modello, introdotto nella stagione 24/25, si conferma stabile e si estende per la stagione 2026/2027, con regole chiare e dettagliate per garantire un’organizzazione equilibrata e competitiva.

Il sorteggio e la distribuzione dei team

Le 36 squadre partecipanti vengono suddivise in quattro bombi, in base al loro coefficiente individuale, con l’eccezione del campione del mondo precedente, che è sempre incluso nel Bombo 1. Il sorteggio, effettuato manualmente, assegna a ogni squadra un avversario, mentre un software determina dove giocare le partite. Questo processo garantisce un equilibrio tra le squadre e evita confronti tra squadre nazionali o federazioni. Inoltre, non è permesso che una squadra affronti più di due squadre della stessa federazione, un limite che contribuisce a mantenere la diversità e la competitività.

Il sorteggio è un elemento chiave per garantire un equilibrio tra le squadre e un’organizzazione trasparente.

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Le fasi e i tempi della liguilla

La fase di liga inizia il 8 settembre 2026 e si svolgerà in otto giornate, con la prima giornata che si chiuderà il 10 settembre. I primi otto team classificati si qualificheranno automaticamente e saranno considerati “capi di serie”, garantendo loro un vantaggio nella fase successiva. Dalla 9ª alla 24ª giornata, i team si affronteranno in un play-off, dove i primi sedici classificati affronteranno i team dal 17º al 24º, con la possibilità di giocare la gara di ritorno in casa. I team che si piazzano dal 25º al 36º saranno eliminati, con un sistema che premia la costanza e la capacità di accumulare punti e gol.

Le date chiave per la stagione 2026/2027 sono: la fase di liga dal 8 al 10 settembre, i play-off eliminatori dal 16 al 24 febbraio, gli ottavi di finale dal 9 al 17 marzo, i quarti di finale dal 6 al 14 aprile, le semifinali dal 27 aprile al 5 maggio e la finale il 5 giugno. Questo calendario, dettagliato e ben strutturato, permette a ogni squadra di pianificare al meglio la sua stagione.

Un modello che favorisce la competitività

Il nuovo formato della Champions League mira a mantenere un equilibrio tra squadre di alto livello e quelle emergenti, garantendo un’organizzazione trasparente e un’equità nel sorteggio. La fase di liga, con le sue regole precise, permette a ogni squadra di competere in modo equo, con un sistema che punta su punti e gol, senza privilegi di posizione geografica o di federazione. Questo modello, introdotto con successo nella stagione precedente, si conferma stabile e si ripete con le stesse regole, mantenendo la sua forza e la sua attrattività. La Champions League, con il suo nuovo formato, si dimostra sempre più un’esperienza unica e competitiva, in cui ogni squadra ha la possibilità di emergere e di raggiungere i vertici. Con un calendario ben definito e un sistema di sorteggio equo, la competizione si prepara a un’altra stagione di eccellenza e di emozioni intense.