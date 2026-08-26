Italia in testa al nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo: Magoga e Pavoni oro

Atleti italiani in azione durante la finale del nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo

La prima giornata di finali ai Giochi del Mediterraneo ha visto l’Italia in testa nel nuoto pinnato, con due ori conquistati da Viola Magoga e Filippo Pavoni. La competizione, svoltasi nel nuovo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, ha visto numerose medaglie azzurre, tra cui argenti e bronzi, in diversi eventi. Tra i momenti più significativi, la vittoria di Magoga nei 50 metri pinne biposto donne e il successo di Pavoni nei 100 metri pinne biposto uomini, che ha anche stabilito un nuovo record della manifestazione.

Due ori per l’Italia nel nuoto pinnato

Nel day-1 dei Giochi del Mediterraneo, l’Italia ha registrato un ottimo inizio nel nuoto pinnato, con due medaglie d’oro conquistate da Viola Magoga e Filippo Pavoni. Magoga, nei 50 metri pinne biposto donne, ha vinto con un tempo di 21″91, precedendo l’egiziana Salma Rebeea Marz Raslan e la greca Ioanna Tsalouchou. Pavoni, invece, ha vinto nei 100 metri pinne biposto uomini in 42″06, stabilendo un nuovo record della manifestazione e superando il turco Emre Gurdenli e l’egiziano Ahmed Hesham Safw Radwan. La vittoria di Magoga ha rappresentato un momento di grande soddisfazione per l’Italia, che ha dimostrato una forte competitività in questa disciplina. Inoltre, Pavoni ha messo in mostra un’ottima forma, confermando la sua posizione tra i migliori atleti al mondo in questa categoria.

Un’ottima performance in diversi eventi

Al di fuori dei due ori, l’Italia ha ottenuto numerose altre medaglie. Anna Leonardi ha conquistato l’argento nei 200 metri superficie donne, precedendo di appena 15 centesimi la greca Ifigeneia Teliousi, autrice del nuovo record della manifestazione. Nella 4×100 mista superficie, il quartetto italiano composto da Fabio Biancalana, Anna Raffaetà, Leonardo Spelta e Giulia Bruni ha ottenuto il bronzo in 2’34″14. Paolo De Pasquale e Valter Prampolini hanno vinto il bronzo ex aequo nei 400 metri pinne biposto uomini, entrambi in 3’35″70. Inoltre, Giulia Bruni, nei 50 metri apnea donne, ha chiuso al quinto posto in 16″90, mentre Nicole Lunghi è arrivata sesta in 17″16. Christian Degli Esposti, nei 400 metri superficie uomini, ha concluso settimo in 3’11″10. La squadra azzurra ha dimostrato una grande coesione e una forte capacità di competere in diversi eventi, ottenendo due ori, tre argenti e tre bronzi nella prima giornata di finali del nuoto pinnato.

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La performance italiana ha confermato la sua leadership nel nuoto pinnato.

Le competizioni si sono svolte nel nuovo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, che ha ospitato le gare in vasca nella sua configurazione olimpica. L’atmosfera è stata intensa e coinvolgente, con un pubblico numeroso che ha supportato gli atleti azzurri. La prima giornata ha visto l’Italia in testa al medagliere, con due ori, tre argenti e tre bronzi, confermando la sua forza nel nuoto pinnato.

La squadra azzurra ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di competere in diversi eventi.

Con questi risultati, l’Italia si conferma come una delle squadre più competitive ai Giochi del Mediterraneo 2026, con un’ottima performance in diversi eventi. La prossima giornata promette di essere altrettanto intensa, con nuove sfide e opportunità per gli atleti azzurri.