Real Madrid valuta l’acquisto di due giovani talenti del Granada, Oscar e Zinebi, con opzione di acquisto

Real Madrid valuta l’acquisto di Oscar e Zinebi dal Granada

Il Real Madrid ha intensificato i contatti con il Granada per l’acquisto di due giovani talenti, Oscar Naasei e Rayan Zinebi. Le trattative, avanzate in modo significativo, potrebbero concludersi entro breve, con un accordo che prevederebbe una cesione con opzione di acquisto per due milioni di euro. Il club madrileño, che ha già messo gli occhi su Oscar durante il mercato invernale, torna a interessarsi al talento ghanese, nonostante le alte richieste economiche del Granada.

Un percorso di crescita rapida per Zinebi

Rayan Zinebi, attaccante marocchino del Granada, ha registrato un notevole progresso negli ultimi mesi, passando dal settore giovanile al primo piano. Ha debuttato con la squadra titolare la scorsa stagione e ora è al centro delle attenzioni del Real Madrid. In vista dell’acquisto, Zinebi ha ricevuto il permesso di viaggiare a Madrid per sostenere i test medici, un passo importante per la sua firma come nuovo giocatore del club. Le trattative si avvicinano alla conclusione.

Secondo le ultime informazioni, il Real Madrid ha avanzato un’offerta che potrebbe chiudersi al di sotto dei tre milioni di euro, un importo significativamente inferiore alla clausola di rescissione di Oscar, fissata a dieci milioni. Il Granada, che aveva inizialmente mirato a rinnovare il contratto del giocatore, ha optato per una vendita come soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. La squadra andalusa, con contratto fino al 2028, ha deciso di valutare l’opzione di cedere il talento per ottenere un beneficio economico.

Il Real Madrid punta su talenti in crescita.

Il Real Madrid, sempre attento al calciomercato, ha dimostrato un interesse crescente per i giovani talenti del Granada. Oscar e Zinebi rappresentano due opportunità chiave per il club, che cerca di rafforzare le sue riserve. La squadra madrileña, con un budget limitato, ha scelto di concentrarsi su giocatori con un alto potenziale di crescita, come i due calciatori in questione. Le trattative, se confermate, potrebbero segnare un ulteriore passo avanti nella strategia del club per il futuro.

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Il Granada, con una squadra giovane e in crescita, ha messo in mostra un talento notevole con Oscar e Zinebi. La decisione di valutare l’acquisto di questi due giocatori riflette una strategia mirata a rafforzare le squadre giovanili e a individuare talenti con un alto potenziale di sviluppo. Il Real Madrid, con un budget limitato, ha scelto di concentrarsi su giocatori con un alto potenziale di crescita, come i due calciatori in questione. Le trattative, se confermate, potrebbero segnare un ulteriore passo avanti nella strategia del club per il futuro.