Cesare Butini: “I nostri ragazzi hanno superato le aspettative più rosee”

Atleti azzurri in piscina durante i Giochi del Mediterraneo, con medaglie e prestazioni eccezionali

Un record di medaglie per l’Italia del nuoto

AI Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto, l’Italia del nuoto ha conquistato un record storico: 51 medaglie, superando il precedente record di Mersin 2013. Il risultato, ottenuto grazie a una stagione di lavoro intensa e a una sinergia tra atleti esperti e giovani, ha lasciato tutti esterrefatti. Il presidente della FIN, Paolo Barelli, ha sottolineato come le prestazioni degli azzurri siano frutto del lavoro di una comunità intera, che unisce tecnici, società, atleti e famiglie. La manifestazione, supportata appieno dal Governo, ha visto la realizzazione della piscina di Torre d’Ayala, un contributo cruciale per la riuscita dell’evento. La collaborazione tra atleti esperti e giovani ha funzionato alla grande, come ha sottolineato Cesare Butini, direttore tecnico dell’Italia. L’esperto ha espresso soddisfazione per il risultato, riconoscendo l’impegno di tutta la squadra e del personale tecnico e sanitario. La stagione, lunga e intensa, ha portato l’Italia a coronare il suo lavoro con un successo senza precedenti.

Un lavoro di squadra che ha dato frutti

La vittoria non è stata solo un risultato sportivo, ma anche un testimonianza del lavoro di squadra. Il presidente Barelli ha ricordato come le medaglie e le prestazioni eccezionali siano il frutto di un impegno immenso, che unisce il sacrificio quotidiano dei tecnici, delle società e degli atleti. L’Italia ha chiuso la stagione nel migliore dei modi, dopo un fantastico Europeo di Parigi, con un record di medaglie ai Giochi del Mediterraneo. La preparazione per i prossimi due anni, che includono i Mondiali di Budapest e le qualificazioni per Los Angeles 2028, è già in atto.

Il futuro del nuoto italiano è luminoso, grazie alla densità di talenti e alla collaborazione tra generazioni. Cesare Butini ha espresso apprezzamento per il pubblico di Taranto, che ha incitato i ragazzi durante tutta la manifestazione, contribuendo a farli andare oltre le più rosee aspettative. L’organizzazione, l’impegno delle società e il sostegno del Governo hanno reso possibile questa impresa.

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Un’esperienza che ha unito atleti e tecnici

La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di ogni età, con una sinergia che ha reso il team azzurro molto competitivo. Il lavoro quotidiano, svolto da tecnici, staff sanitario e federale, ha portato a prestazioni di alto livello. L’Italia ha chiuso con ben cinque titoli, con Razzetti e De Tullio in evidenza. La collaborazione tra esperti e giovani ha dato risultati straordinari, dimostrando come il nuoto italiano sia in grado di competere a livello internazionale.

Un futuro promettente per il nuoto azzurro

La stagione 2026 si chiude con un successo senza precedenti, ma l’obiettivo non è ancora raggiunto. L’Italia dovrà affrontare due anni di sfida, con i Mondiali di Budapest e le qualificazioni per Los Angeles 2028. Il presidente Barelli ha espresso fiducia nel lavoro di tutti, sottolineando che il nuoto italiano è in grado di competere a livello mondiale. La preparazione per i prossimi eventi è già in atto, con un impegno che non si ferma mai.

51 medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2026

Record storico per l’Italia del nuoto

Collaborazione tra atleti esperti e giovani

Supporto del Governo per la piscina di Torre d’Ayala