Jordi López lascia Euskaltel per unirsi al Burgos

Ciclista spagnolo in abiti morati, in una gara di ciclismo, con un team di supporto

Jordi López, ciclista spagnolo di 28 anni, ha annunciato il suo trasferimento dal team Euskaltel-Euskadi al Burgos, un passo che segna la fine della sua stagione con la squadra basca e l’inizio di una nuova avventura nel pelotone professionistico. L’annuncio, reso pubblico da MARCA, conferma l’ingaggio del corridore catalano, noto per le sue capacità di scalatore e la sua versatilità in gare di media montagna. L’operazione si colloca nel contesto della formazione della squadra spagnola per la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la sua rosa con atleti esperti e versatili.

Un talento in crescita

Jordi López si è distinto per prestazioni costanti e risultati significativi in diverse competizioni asiatiche e europee. Nella stagione 2025, ha vinto una tappa al GP Beiras e Serra da Estrela e ha terminato terzo nella classifica generale del Tour de Taiwán, dove aveva già ottenuto la seconda posizione nel 2023. Questi successi lo hanno posizionato tra i ciclisti spagnoli più competitivi del calendario asiatico. Inoltre, durante la stagione 2026, ha ottenuto la seconda posizione in due tappe del Tour de Taiwán, la settima al Circuito di Getxo-Memorial Hermanos Otxoa e la quinta in una giornata della Volta a Portugal.

Un’esperienza di qualità

Con un peso di 59 kg e un’altezza di 1,70 metri, Jordi López si presenta come un corridore leggero e adatto a gare di media montagna, dove la sua capacità di scalare si è rivelata un punto di forza. Il suo passato include anche posizioni di rilievo in competizioni come il Tour de Hainan, dove ha occupato la quarta posizione nella classifica generale nel 2024, e il Tour de Eslovenia, dove ha ottenuto un decimo posto nel 2023. Queste esperienze lo hanno reso un atleta affidabile e in grado di contribuire al successo della squadra in diverse situazioni di gara.

Pubblicità

Il trasferimento al Burgos permetterà al team spagnolo di integrare un corridore esperto, in grado di supportare i leader della squadra in gare di montagna e di contribuire a risultati significativi. Con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, Jordi López si prepara a affrontare un nuovo desafio nel pelotone professionistico, con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo come atleta di alto livello. La decisione di lasciare Euskaltel-Euskadi segna la fine di un’esperienza importante per Jordi López, che ha consolidato la sua posizione tra i migliori ciclisti spagnoli. Il suo trasferimento al Burgos rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, con l’obiettivo di contribuire al successo della squadra in una nuova competizione. Con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, il corridore catalano si prepara a affrontare un nuovo desafio nel mondo del ciclismo professionistico.

Jordi López abbandona Euskaltel-Euskadi per unirsi al Burgos

Ha ottenuto risultati significativi in gare asiatiche e europee

Conosciuto per le sue capacità di scalatore e versatilità in gara

Con il trasferimento al Burgos, Jordi López si prepara a vivere un’esperienza nuova e stimolante, con l’obiettivo di contribuire al successo della squadra e di proseguire la sua crescita come atleta di alto livello. La sua carriera, finora, ha dimostrato una costanza e una versatilità che lo pongono tra i migliori ciclisti spagnoli, e il suo arrivo al Burgos potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso il riconoscimento a livello internazionale.