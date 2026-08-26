Emilien Jacquelin deve decidere: ritorno al biathlon o proseguire nel ciclismo?

Emilien Jacquelin in corsa ai Giochi del Mediterraneo, decide tra biathlon e ciclismo

Emilien Jacquelin, ex biathleta francese e campione olimpico con la staffetta a Milano Cortina 2026, si trova di fronte a una decisione irrevocabile: tornare al biathlon o proseguire nel ciclismo. Dopo aver scelto di abbandonare la sua disciplina di origine per dedicarsi al ciclismo, l’atleta di Villard-de-Lans ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, dove ha concluso la corsa in linea in quattordicesima posizione. Una prestazione che, sebbene non eccezionale, ha rappresentato un primo passo nel nuovo ambito. La scelta di Jacquelin, però, non è solo una mossa personale, ma un momento cruciale per il suo futuro sportivo.

Un passato di successi e una scelta di cambiamento

Emilien Jacquelin ha costruito una carriera di rilievo nel biathlon, conquistando due medaglie d’oro individuali ai Mondiali e salendo sul podio ben 38 volte in competizioni di primo livello. Nella storia del movimento francese, solo tre atleti hanno raggiunto un livello simile: Martin Fourcade, Raphael Poiree e Quentin Fillon Maillet. Tuttavia, il trentunenne ha deciso di abbandonare la sua disciplina di origine per dedicarsi al ciclismo, un’ambizione che lo ha accompagnato fin da giovane. Dopo le Olimpiadi Invernali 2026, dove ha gareggiato indossando un orecchino appartenuto a Marco Pantani, il suo mito, ha iniziato a lavorare con la Decathlon AG2R La Mondiale Team, entrando nel progetto NextGen.

La scelta di abbandonare il biathlon non è stata facile, ma è stata fatta con determinazione. La passione per il ciclismo, che lo ha accompagnato fin da adolescente, ha trovato finalmente un’opportunità concreta. La partecipazione ai Giochi del Mediterraneo, pur marginale, ha rappresentato un primo test in una disciplina diversa, ma non ha risolto le incertezze sul suo futuro.

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Un’esperienza marginale e un futuro incerto

La partecipazione ai Giochi del Mediterraneo ha rappresentato una prova in un contesto di secondo piano, nonostante l’atleta abbia tentato di fare la differenza. La quattordicesima posizione, pur dignitosa, ha messo in luce le difficoltà di un atleta che si trova a dover ripartire da zero in una disciplina diversa. La competizione, ormai anacronistica per il livello delle competizioni proposte, ha dato a Jacquelin un’idea del suo potenziale nel ciclismo, ma non ha risolto le incertezze sul suo futuro.

La decisione tra ritorno al biathlon e proseguire nel ciclismo è cruciale per il suo futuro. Simon Fourcade, allenatore della squadra francese di biathlon, ha espresso la sua disponibilità a aspettare fino alla fine di agosto o all’inizio di settembre per una decisione definitiva. Tuttavia, il tempo che passa rende sempre più difficile una riconversione, soprattutto considerando le differenze fisiche e muscolari tra le due discipline.

La stagione 2026-27 è cruciale per la preparazione al prossimo inverno, e la scelta di Jacquelin potrebbe influenzare non solo il suo futuro, ma anche la sua capacità di tornare al biathlon in futuro. La decisione finale, quindi, è in mano a lui. Quella della maturità e del ritorno allo sport dove può essere protagonista, oppure quella di perseguire un sogno adolescenziale in una disciplina in cui, viceversa, può al massimo partecipare. La strada che sceglierà Emilien Jacquelin sarà determinante per il suo futuro. Quella della maturità e del ritorno allo sport dove può essere protagonista, oppure quella di perseguire un sogno adolescenziale in una disciplina in cui, viceversa, può al massimo partecipare. La decisione, irrevocabile, è il prossimo passo di un atleta che ha sempre saputo affrontare le sfide con determinazione.