WTA Monterrey 2026, Udvardy e Vidmanova in corsa. Parry ai quarti di finale

Tennesse in azione durante un match al WTA Monterrey 2026

Il torneo WTA 500 di Monterrey 2026 ha visto il via al secondo turno con tre tenniste che si sono già qualificate per i quarti di finale. Tra le protagoniste, la lucky loser ungherese Panna Udvardy e la qualificata ceca Darja Vidmanova si sono distinte, mentre la transalpina Diane Parry ha superato un’altra avversaria e si trova già ai quarti. Non sono presenti tenniste italiane nel tabellone femminile, ma il torneo ha registrato risultati interessanti e sorprendenti.

Udvardy e Vidmanova in corsa

La lucky loser ungherese Panna Udvardy ha aperto la sua avventura al WTA Monterrey 2026 con una vittoria netta contro la qualificata australiana Maya Joint, con lo score di 7-6 (5) 6-1. La ceca Darja Vidmanova, invece, ha eliminato la campionessa australiana Kimberly Birrell per 7-6 (2) 6-3, confermando la sua forma in questa fase del torneo. Entrambe le tenniste si trovano ora ai quarti di finale, con un percorso che potrebbe portarle a contendersi la vittoria finale.

La vittoria di Udvardy ha messo in mostra la sua capacità di rimontare in partite difficili.

Pubblicità

Parry ai quarti di finale

La transalpina Diane Parry ha messo in mostra la sua classe in campo, battendo l’ucraina Oleksandra Oliynykova per 6-4 7-6 (3). La vittoria ha permesso a Parry di raggiungere i quarti di finale, dove si troverà in un tabellone che vede la presenza di altre tenniste di alto livello. La sua prestazione ha confermato la sua posizione tra le migliori del circuito WTA.

Parry ha dimostrato una grande resistenza e capacità di gestire le partite in momenti di pressione.

Nel primo turno, la numero 8 del seeding, la spagnola Cristina Bucșa, ha dominato la qualificata magiara Anna Bondar con un punteggio di 6-4 6-3, mentre la ceca Nikola Bartunkova ha rimontato la lucky loser cinese Liang En Shuo, vincendo per 6-7 (4) 7-5 6-4. Questi risultati hanno reso il tabellone del WTA Monterrey 2026 molto equilibrato e interessante per gli spettatori.

Panna Udvardy (Ungheria, LL) batte Maya Joint (Australia, Q) 7-6 (5) 6-1

Darja Vidmanova (Cechia, Q) batte Kimberly Birrell (Australia) 7-6 (2) 6-3

Diane Parry (Francia) batte Oleksandra Oliynykova (Ucraina) 6-4 7-6 (3)

Nikola Bartunkova (Cechia) batte Liang En Shuo (Cina Taipei, LL) 6-7 (4) 7-5 6-4

Il WTA Monterrey 2026 si sta rivelando un torneo di alto livello, con tenniste di diverse nazionalità che si sfidano in un ambiente competitivo e stimolante. La prossima fase del torneo vedrà le tenniste in corsa per i quarti di finale affrontarsi in match che potrebbero decidere il destino del campionato. Il tabellone femminile, privo di rappresentanti italiani, ha visto risultati sorprendenti e prestazioni di alto livello, che hanno reso il torneo un evento di interesse per gli appassionati di tennis.