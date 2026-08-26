Ramoncín commenta la relazione tra Spagna e Marocco: “Un socio, de fiable, poco”

Ramoncín commenta la relazione tra Spagna e Marocco durante la crisi di Ceuta

Ramoncín, noto cantante e opinionista televisivo, ha espresso un commento virale sulla relazione tra Spagna e Marocco, in particolare in relazione alla crisi migratoria di Ceuta. Il commento, diffuso durante un’intervento in un programma di talk show, ha suscitato reazioni e dibattiti. L’artista ha espresso una critica sull’immigrazione di massa e sul ruolo di Marocco come “socio” della Spagna, definendolo “de fiable, poco”. La frase, che ha trovato ampio riscontro online, è stata ripresa come esempio di ironia e di commento politico diretto.

La relazione tra Spagna e Marocco in un contesto di tensioni

Ramoncín ha posto l’attenzione su Ceuta, una città spagnola con una popolazione limitata, e ha sottolineato come il numero di migranti che si sono insediati in poco tempo abbia creato una situazione di sovraffollamento. “Se hai un socio fiable e ti mette 80.000 persone di punto in bianco in una popolazione che ne ospita praticamente lo stesso numero, allora di fiable, poco”, ha detto l’artista. Questo commento ha messo in luce le tensioni tra i due Paesi, con un riferimento al ruolo di Marocco come “socio” della Spagna, ma anche alla sua influenza crescente.

Un commento che tocca temi di sovranità e identità

Ramoncín ha anche sottolineato l’appartenenza di Ceuta e Melilla alla Spagna, affermando che “Ceuta e Melilla appartengono a España, non è la prima volta che lo dico da quando è iniziata questa crisi”. Questo ha rafforzato il tema della sovranità spagnola e della gestione delle frontiere. Inoltre, l’artista ha messo in discussione la reclamazione geografica del territorio, affermando che “si potrebbe discutere” la questione. Questo ha aperto dibattiti su come la Spagna gestisce le sue relazioni con i Paesi vicini.

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Ramoncín ha anche toccato il tema della potenza e dell’influenza di Stati esterni, come gli Stati Uniti, che hanno un ruolo significativo nella politica internazionale. L’artista ha sottolineato come Marocco non potesse immaginare di avere un socio così potente e influente come gli Stati Uniti, soprattutto dopo l’adesione al riconoscimento dello Stato di Israele. Questo ha messo in luce le complessità delle relazioni internazionali e la posizione della Spagna in esse. Il commento di Ramoncín ha anche toccato il tema della storia e delle relazioni tra i due Paesi, sottolineando che “è una storia che già viene da lontano”. Questo ha rafforzato l’idea che le tensioni tra Spagna e Marocco siano radicate in un contesto storico complesso. Il commento, pur se ironico, ha suscitato riflessioni su come la politica estera e le relazioni internazionali influenzino la vita quotidiana dei cittadini.

La frase “Un socio, de fiable, poco” è diventata virale per la sua chiarezza e ironia.

Ramoncín ha sottolineato l’appartenenza di Ceuta e Melilla alla Spagna.

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