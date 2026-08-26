Ester Ledecka firma con Head: un nuovo passo nel mercato dello sci

Ester Ledecka firma con Head, cambiando materiali dopo la collaborazione con Kästle

Il 26 agosto 2026, Ester Ledecka ha ufficializzato il passaggio a Head, seguendo le scelte di Lara Colturi e Alice Robinson. La trentunenne ceca, notata per la sua versatilità tra sci alpino e snowboard, ha abbandonato Kästle, con cui era legata dal 2022, per unirsi all’azienda austriaca. L’annuncio, atteso da mesi, è arrivato dopo che l’atleta e l’azienda hanno comunicato il loro “matrimonio” ufficialmente. L’operazione rappresenta un ulteriore colpo per Head, che in questa estate 2026 ha intensificato la sua strategia di acquisizione di talenti di alto livello.

Un passo strategico per Head

Head, nota per la sua aggressività nel mercato dello sci, ha messo a segno un’altra importante mossa. L’ingaggio di Ester Ledecka, tre volte campionessa olimpica, arriva in un momento in cui l’azienda ha perso due figure chiave: Lindsey Vonn e Lara Gut-Behrami. L’incertezza sul futuro di Vonn e il ritiro di Gut-Behrami hanno ridotto la visibilità mediatica di Head. L’arrivo di Ledecka, con la sua popolarità e la sua capacità di ottenere risultati, è visto come un modo per colmare questa lacuna. L’obiettivo immediato per l’atleta è la seconda medaglia iridata nello sci alpino e il quarto titolo mondiale nello snowboard.

Un’ambizione di successo

La scelta di Ledecka di passare a Head non è solo una mossa di mercato, ma anche un’ambizione personale. L’atleta, reduce da un 2025-26 deludente in entrambi gli sport, cerca un nuovo impulso per rilanciare la sua carriera. L’obiettivo immediato per il 2027 è la seconda medaglia iridata nello sci alpino e il quarto titolo mondiale nello snowboard. Non manca l’ambizione di fregiarsi di ripetute vittorie in Coppa del Mondo, un traguardo che Head vuole rafforzare con la sua nuova squadra.

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Head, con la sua strategia di acquisire atleti di spicco, ha già tanti talenti sul suo libro paga. Oltre a Ledecka, Robinson e Colturi, l’azienda ha accolto Emma Aicher, Marta Bassino e Laura Pirovano. Questi nomi rappresentano un’importante risorsa per il mercato dello sci. L’obiettivo di Head è non solo di vincere, ma anche di aumentare la sua visibilità e il suo impatto sul pubblico. La decisione di Ledecka di passare a Head è un evento significativo nel mondo dello sci. L’atleta, con la sua carriera eccezionale, ha scelto un partner che si allinea con i suoi obiettivi. L’azienda, con la sua strategia di investimento in atleti di alto livello, ha dimostrato di voler rimanere al vertice del settore. L’arrivo di Ledecka non solo rafforza la posizione di Head, ma anche la sua capacità di attrarre attenzione e successo.

Con l’ingaggio di Ester Ledecka, Head si conferma come un’azienda in crescita nel settore dello sci. L’atleta, con la sua versatilità e la sua capacità di ottenere risultati, rappresenta un’importante risorsa per l’azienda. L’obiettivo di Head è non solo di vincere, ma anche di aumentare la sua visibilità e il suo impatto sul pubblico. L’ingaggio di Ledecka è un ulteriore passo in questa direzione, con un’attenzione crescente su nuovi talenti e nuove opportunità.

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