Italia in testa al ranking round del tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo

Atleti italiani in azione durante il ranking round del tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo 2026

La squadra italiana del tiro con l’arco ha aperto con successo il programma dei Giochi del Mediterraneo 2026, conquistando posizioni di rilievo nel ranking round. La prova collettiva maschile ha visto Matteo Borsani classificarsi al terzo posto con 655 punti, a seguito dello spagnolo Andres Temiño Mediel e del fenomeno turco Mete Gazoz. Allo stesso tempo, Roberta Di Francesco si è distinta come la migliore del lotto femminile, ottenendo 659 punti e conquistando automaticamente l’accesso agli ottavi di finale. L’Italia ha dimostrato una solida presenza in tutti i settori, con diversi atleti che si sono piazzati tra i migliori al mondo.

Ranking Round, Italia in testa

Nel nuovo impianto di Crispiano, le 72 frecce di qualifica hanno definito la griglia di partenza per le varie specialità e i tabelloni a eliminazione diretta. L’Italia ha ottenuto un risultato positivo in tutti i settori, con il team maschile che ha conquistato il primo posto nel ranking round, precedendo Spagna, Turchia e Francia. Il Mixed Team si è piazzato al secondo posto, mentre il terzetto femminile è stato promosso direttamente in semifinale, come il trio iberico n.1 del seeding. Questi risultati testimoniano la forza e la coerenza della squadra italiana.

Di Francesco e Borsani in vetta

Roberta Di Francesco ha dominato nel settore femminile, ottenendo 659 punti e superando la spagnola Elia Canales, quotata tra le migliori del mondo. La sua prestazione ha garantito l’accesso agli ottavi di finale senza ulteriori ostacoli. Matteo Borsani, invece, ha chiuso al terzo posto con 655 punti, a seguito di Temiño Mediel e Gazoz. Gli altri atleti italiani, come Francesco Gregori e Massimiliano Mandia, si sono piazzati rispettivamente settimo e decimo, confermando la solidità della squadra.

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Irma Testa, portabandiera della delegazione italiana, ha ottenuto un ottimo risultato, garantendosi la qualificazione alla finale. La sua prestazione ha rappresentato un ulteriore segno di forza per l’Italia nel tiro con l’arco. La squadra italiana si conferma tra le prime in classifica, con un mix di talenti e preparazione. I prossimi passi saranno decisivi per il proseguo del torneo, con la squadra che si appresta a affrontare le fasi successive. L’Italia, con la sua combinazione di atleti di alto livello e una preparazione strutturata, sembra pronta a giocarsi una partita importante nei prossimi giorni.

Matteo Borsani: 655 punti, terzo posto maschile

Roberta Di Francesco: 659 punti, prima femminile

Francesco Gregori: 649 punti, settimo posto

Massimiliano Mandia: 640 punti, decima posizione

Con questi risultati, l’Italia si conferma come una delle squadre più competitive nel tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo 2026. La combinazione di atleti di alto livello e una preparazione strutturata ha permesso di ottenere posizioni di rilievo in tutti i settori. La squadra italiana ha dimostrato una forte presenza in tutti i settori, con atleti in grado di competere a livello internazionale. Il prossimo passo sarà l’affronto delle fasi successive, con la squadra che si appresta a testare le sue capacità in un ambiente sempre più competitivo.