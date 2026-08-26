Vuelta a España 2026: la sesta tappa di Alcossebre-Castelló, orari e percorso

Corridori in azione lungo un percorso impegnativo a Alcossebre-Castelló, con salite e dislivelli significativi

La sesta tappa della Vuelta a España 2026 si terrà domani, giovedì 27 agosto, tra Alcossebre e Castelló, con un percorso di 177,5 chilometri e un dislivello superiore ai tremila metri. L’evento, che si svolgerà tra le montagne della Spagna, è atteso come una prova impegnativa per i ciclisti, con numerose salite e un’atmosfera competitiva. La partenza è prevista alle 13:11, con arrivo previsto alle 17:18. La diretta streaming sarà disponibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max, mentre non è prevista una diretta televisiva.

Un percorso ricco di sfide

Il tracciato della sesta tappa propone ai corridori ben quattro GPM e una giornata sicuramente impegnativa. Tra le salite più significative si segnala il Puerto El Bartolo, una prima categoria di 9,4 km con una pendenza media del 7,1% e punte fino al 14%. Il percorso include anche il Puerto de La Serratella (seconda categoria, 40,6 km), il Coll de la Bandereta (terza categoria, 66,3 km) e l’Alto del Desierto de las Palmas (seconda categoria, km 129). Questi tratti richiederanno una grande resistenza e una buona gestione della fatica.

La giornata potrebbe sembrare disegnata per una fuga in grado di partire da lontano. Tuttavia, molto dipenderà dalla scelta operata dall’indiscusso padrone della corsa, Tadej Pogacar. Il ciclista sloveno, che ha dimostrato una leadership solida durante la Vuelta, potrebbe decidere nuovamente di attaccare e scavare ulteriormente il solco nei confronti dei rivali. La sua decisione potrebbe influenzare il corso della tappa e del campionato.

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Un’occasione per conquistare il successo di tappa

Chi vuole trovare a conquistare almeno la gioia del successo di tappa può tentare di sfruttare quella che sembra essere una ghiotta occasione. La sesta tappa della Vuelta a España 2026 offre una grande opportunità per i corridori che desiderano mettersi in mostra e dimostrare la loro capacità di competere a livello internazionale. Il percorso, con le sue salite e il dislivello elevato, richiederà una grande concentrazione e una gestione ottimale delle energie. La Vuelta a España 2026 continua il suo viaggio con la sesta tappa, che si svolgerà tra Alcossebre e Castelló. La tappa offre una grande opportunità per chi vuole conquistare almeno la gioia del successo di tappa. I corridori dovranno affrontare un percorso impegnativo, con numerose salite e un dislivello elevato. La diretta streaming sarà disponibile su diversi canali, permettendo a tutti i tifosi di seguire la competizione in tempo reale.