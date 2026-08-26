Tadej Pogacar insegue il record di Bugno e Merckx nella Vuelta a España

Tadej Pogacar in testa alla Vuelta a España, insegue un record raro nella storia del ciclismo

Il ciclista sloveno Tadej Pogacar, in testa alla Vuelta a España sin dalla prima tappa, si avvicina a un traguardo raro nella storia del ciclismo: restare al primo posto in classifica in tutte le tappe di uno dei tre Grandi Giri. Questo record, raggiunto solo da dodici corridori nella storia, potrebbe essere il prossimo successo del campione sloveno, che si trova a inseguire i successi di Gianni Bugno e Eddy Merckx. La Vuelta 2026, in corso al momento, rappresenta un’occasione unica per Pogacar di entrare nella lista dei pochi che hanno raggiunto questa prestazione.

Un record raro nella storia del ciclismo

Il record di restare al primo posto in classifica in tutte le tappe di un Grande Giro è stato raggiunto solo da dodici ciclisti, di cui cinque al Tour de France, quattro al Giro d’Italia e tre alla Vuelta a España. L’unica eccezione è stato il belga Philippe Thys, che ha ottenuto il traguardo in due occasioni, nel 1914 e nel 1920. Al Tour de France, hanno raggiunto il record anche Maurice Garin nel 1903, Ottavio Bottecchia nel 1924, Nicolas Frantz nel 1928 e Romain Maes nel 1935. Al Giro d’Italia, invece, hanno vinto il record Costante Girardengo nel 1919, Alfredo Binda nel 1927, Eddy Merckx nel 1973 e Gianni Bugno nel 1990.

La Vuelta a España, un’altra sfida per Pogacar

La Vuelta a España, in cui Pogacar è in testa, ha visto il record raggiunto da tre ciclisti: Julian Berrendero nel 1942, Freddy Maertens nel 1977 e Tony Rominger nel 1994. L’ultimo a ottenere questa prestazione è stato Rominger, che ha vinto la Vuelta nel 1994. Pogacar, però, potrebbe diventare il quarto a riuscire in questa impresa, un traguardo che lo metterebbe in competizione con i grandi nomi del ciclismo. Il successo nella Vuelta a España potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella carriera del campione sloveno.

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Il successo di Pogacar nella Vuelta a España non è solo un traguardo personale, ma anche un momento storico per il ciclismo. Il record di restare al primo posto in classifica in tutte le tappe di un Grande Giro è un traguardo raro e difficile da raggiungere. Richiede una costanza e una capacità di gestione della corsa senza precedenti. Pogacar, con la sua abilità e la sua determinazione, potrebbe diventare il quarto ciclista a ottenere questa prestazione, un traguardo che lo metterebbe in competizione con i grandi nomi del ciclismo.

La Vuelta a España 2026 rappresenta un’occasione unica per Pogacar, che ha già dimostrato di essere in grado di competere con i migliori del mondo. Il successo nella Vuelta potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella carriera del campione sloveno, che ha già conquistato successi importanti in altri Grandi Giri. Il record di restare al primo posto in classifica in tutte le tappe di un Grande Giro è un traguardo raro e difficile da raggiungere, richiede una costanza e una capacità di gestione della corsa senza precedenti. Pogacar, con la sua abilità e la sua determinazione, potrebbe diventare il quarto ciclista a ottenere questa prestazione, un traguardo che lo metterebbe in competizione con i grandi nomi del ciclismo.