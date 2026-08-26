Fermin Aldeguer confermato in VR46 fino al 2028 con Ducati

Fermin Aldeguer in VR46 con Ducati, annuncio fino al 2028, nuovo regolamento 2027

Il giovane pilota spagnolo Fermin Aldeguer è stato confermato nel team VR46 Racing Team fino al 2028, con un contratto prolungato da Ducati Corse. L’annuncio, ufficiale e dettagliato, arriva in un momento cruciale per il campionato MotoGP, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento per il 2027. Aldeguer, 21 anni, continuerà a correre con la Desmosedici GP27, la moto ufficiale della casa di Borgo Panigale, e sarà affiancato da Nicolò Bulega, il pilota titolare del team. L’obiettivo del giovane pilota è adattarsi alle nuove gomme e alla nuova moto, con l’obiettivo di rimanere costantemente tra le prime cinque posizioni.

Un investimento nel futuro del talento

Ducati Corse ha espresso una fiducia totale nel potenziale di Aldeguer, ritenendolo un pilota con ampi margini di crescita. Il direttore generale Gigi Dall’Igna ha dichiarato che il rinnovo dell’accordo con il pilota è frutto di una decisione strategica, volta a investire ulteriormente su un progetto che guarda al futuro. “Dal suo arrivo in MotoGP ha dimostrato di possedere un talento straordinario, una grande capacità di apprendimento e una determinazione che ci hanno colpito immediatamente”, ha sottolineato Dall’Igna. L’azienda ha garantito a Aldeguer un trattamento da “ufficiale” a tutti gli effetti, con l’obiettivo di supportarlo nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Un passo importante nella carriera

Aldeguer, che ha iniziato la sua esperienza in MotoGP con il team Gresini nel biennio 2025-2026, ha espresso la sua soddisfazione per l’annuncio. “Firmare con la squadra di Valentino è incredibile”, ha detto il pilota, riferendosi a Valentino Rossi, il simbolo del team VR46. “Penso che averlo all’interno del team potrà aiutarmi a migliorare come pilota, grazie ai suoi preziosi consigli”, ha aggiunto. L’obiettivo del 21enne iberico è adattarsi al nuovo regolamento e alla nuova moto, con l’obiettivo di rimanere costantemente tra le prime cinque posizioni. “Sono sicuro che lavoreremo benissimo con tutto il team e gli ingegneri Ducati, potremo fare un gran lavoro”, ha concluso Aldeguer.

Pubblicità

Il team director Alessio Salucci ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Aldeguer nel VR46 Racing Team. “Siamo entusiasti di poter confermare che Fermin correrà con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team nel 2027. È un pilota giovane che ha mostrato un grande talento sin dal suo debutto in MotoGP, dove si è reso immediatamente protagonista”, ha dichiarato Salucci. L’azienda ha garantito a Aldeguer il massimo supporto per raggiungere i propri obiettivi, con l’obiettivo di farlo crescere nel settore. “Ancora una volta, ringrazio Ducati per il totale appoggio sia in termini umani che tecnici e tutti i nostri partner, che supportano questo incredibile progetto”, ha concluso Salucci.