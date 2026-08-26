Liverpool spiega perché non potranno affrontare il Real Madrid a Anfield in Champions

Due squadre di calcio si preparano al sorteggio della Champions League, con un divieto per un incontro ripetuto

Il Liverpool ha reso noto che non potrà affrontare il Real Madrid a Anfield nella prossima edizione della Champions League a causa di nuove regole introdotte dalla UEFA. La decisione è emersa durante l’annuncio del club inglese riguardo al sorteggio che si terrà giovedì. La normativa impedisce ai due team di giocare lo stesso incontro in casa lo stesso club per tre stagioni consecutive. Il Liverpool ha spiegato che, avendo già affrontato il Real Madrid in due occasioni consecutive, non potranno ripetere il match a Anfield nella stagione 2026/27.

Regolamento UEFA e limitazioni al sorteggio

Secondo il regolamento della UEFA, il Comitato delle Competizioni ha stabilito una condizione aggiuntiva per il sorteggio della Champions League. Questa norma impedisce a due squadre di giocare lo stesso incontro in casa lo stesso club per tre stagioni consecutive. Il Liverpool ha chiarito che, avendo già affrontato il Real Madrid in due partite consecutive, non potranno ripetere il match a Anfield nella prossima stagione. Tuttavia, il Real Madrid potrebbe incontrare il Liverpool al Bernabéu, poiché i due precedenti match sono stati giocati in casa del club inglese.

Altri match esclusi dal sorteggio

Non solo il Liverpool-Real Madrid è stato escluso, ma anche altri due match non potranno essere ripetuti. Il Benfica-Juventus e l’Inter-Arsenal non saranno sorteggiati nuovamente in questa fase della Champions League, poiché entrambi si sono già affrontati due volte consecutive. La UEFA ha introdotto questa normativa per evitare che lo stesso incontro si ripeta in modo troppo frequente, garantendo una maggiore varietà e equità nel calendario. Questo regolamento si applica a tutti i club coinvolti, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra le squadre.

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La normativa è stata approvata in base all’articolo 16.03 del regolamento della Champions League della stagione precedente, che permette alla UEFA di stabilire condizioni alternative per il sorteggio. Questo include la possibilità di evitare situazioni di ripetizione e di considerare eventuali limitazioni. Il Liverpool ha sottolineato che questa decisione non influenzerà la competitività del campionato, ma garantirà una maggiore diversità nei match. La UEFA ha anche chiarito che questa norma non si applica a tutti i match, ma solo a quelli che soddisfano i criteri stabiliti.

La decisione è stata presa per garantire un equilibrio tra le squadre. Il Liverpool ha rassicurato che il divieto non altererà la competitività del campionato, ma porterà a una maggiore diversità nei match. Il Real Madrid potrebbe incontrare i Reds al Bernabéu, ma non a Anfield. Questo cambiamento ha suscitato reazioni da parte dei tifosi, alcuni dei quali hanno espresso delusione per la mancanza di un match storico. Tuttavia, il club inglese ha rassicurato che la decisione è stata presa per il bene del campionato. La UEFA continuerà a monitorare l’applicazione di questa norma e potrebbe apportare modifiche in base ai risultati. Il Liverpool ha espresso soddisfazione per il rispetto delle regole e ha riconosciuto l’importanza di mantenere un equilibrio nel calendario. La decisione ha rafforzato la credibilità del regolamento UEFA e ha dimostrato l’impegno per la trasparenza e l’equità nel calcio europeo.

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La normativa si applica a tutti i club coinvolti. La UEFA ha chiarito che questa norma non si applica a tutti i match, ma solo a quelli che soddisfano i criteri stabiliti. Il Liverpool ha riconosciuto l’importanza del regolamento. Il club inglese ha espresso soddisfazione per il rispetto delle regole e ha riconosciuto l’importanza di mantenere un equilibrio nel calendario.