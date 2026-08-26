Google elimina recensioni di Pogacar e del pelotone dopo l’ospitalità al rifugio durante la tempesta

Hotel IGESA Village Club Les Sorbiers ospita ciclisti durante tempesta, recensioni eliminate da Google

Google elimina recensioni positive di Pogacar e del pelotone dopo l’ospitalità al rifugio

Il sistema di moderazione di Google ha rimosso le recensioni positive pubblicate da ciclisti, tra cui Tadej Pogacar e membri del pelotone, su un hotel che ha ospitato i corridori durante una tempesta. L’evento si è verificato durante la terza tappa della Vuelta a España, quando la neve ha costretto a sospendere la gara. Il rifugio, IGESA Village Club Les Sorbiers, ha offerto un’ospitalità improvvisata e generosa, salvando i ciclisti dal freddo e dalla neve. Tuttavia, le recensioni, che avevano ricevuto numerose stelle, sono scomparse dal profilo del hotel.

Un gesto di solidarietà che ha commosso i ciclisti

Durante la tempesta, i ciclisti, vestiti con i loro leggeri maglietti da gara, sono stati esposti al granizo e a un brusco calo delle temperature. Il personale del hotel ha aperto le porte senza preavviso, offrendo toallas, bevande calde e spazio per le biciclette. Questo gesto di solidarietà ha suscitato emozioni e gratitudine tra i partecipanti. Molti ciclisti, tra cui Tobias Johannessen, hanno lasciato recensioni positive su Google, lodando l’ospitalità e la velocità di risposta del personale. Un’ospitalità che ha salvato la vita dei ciclisti.

La decisione del personale del hotel di aprire le porte senza preavviso e di offrire supporto immediato ha salvato i ciclisti da un pericolo reale. La velocità con cui hanno ricevuto toallas e bevande calde ha ridotto il rischio di ipotermia e ha garantito un riparo immediato. Questo intervento ha suscitato emozioni e gratitudine tra i partecipanti, che hanno espresso il loro apprezzamento attraverso recensioni positive.

Le recensioni scomparse senza spiegazione.

Dopo la giornata, diversi ciclisti hanno pubblicato recensioni su Google per ringraziare il rifugio. Tuttavia, queste recensioni sono scomparse senza una spiegazione ufficiale da parte della piattaforma. Il sistema di moderazione di Google potrebbe aver interpretato la concentrazione improvvisa di recensioni come un’attività anomala o una campagna coordinata, anche se i commenti provengono da protagonisti reali dell’evento. Non è ancora chiaro se si tratti di un errore tecnico o di un intervento manuale.

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Il rifugio IGESA Village Club Les Sorbiers ha già avuto un’esperienza simile in passato, quando ha offerto un gesto di generosità. Questa volta, però, l’ospitalità ha salvato non solo i ciclisti, ma anche la reputazione della Vuelta. La gestione dell’evento ha chiesto al hotel di coprire i costi, ma i responsabili hanno rifiutato e hanno assunto il costo della gestione. La piattaforma Google, pur avendo rimosso le recensioni, non ha cancellato il ricordo di un episodio che ha reso la Vuelta un evento umano e emozionante.