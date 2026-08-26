Isabelle Haak realizza 52 punti agli Europei di volley, ma non supera il record di Barbara Jelic

Isabelle Haak realizza 52 punti in una partita agli Europei di volley, sfiorando il record di Barbara Jelic

La giocatrice svedese Isabelle Haak ha realizzato 52 punti nella partita tra Svezia e Croazia, disputata ieri sera allo Scandinavium di Göteborg, nell’ambito degli Europei di volley femminile 2026. La prestazione, che ha visto la Svezia vincere al tie-break dopo 131 minuti di combattimento, ha messo in mostra una capacità di attacco eccezionale. Haak, che ha migliorato il suo precedente primato personale agli Europei (42 punti nel 2021), ha sfiorato il record continentale detenuto da Barbara Jelic, che segnò 53 punti nel 1999. La sua performance ha suscitato grande interesse nel settore della pallavolo.

Un’altra prova di eccellenza per Isabelle Haak

Isabelle Haak, attaccante del Conegliano, ha dimostrato una capacità di attacco straordinaria, con un rendimento del 57% in fase offensiva. Nella partita contro la Croazia, Haak ha messo a segno 83 palloni attaccati, con soli tre errori e un muro subito. Il suo contributo si è tradotto in 3 ace e 2 muri, fattori chiave per il successo della squadra svedese. La partita, durata 131 minuti, ha visto un’intensa battaglia tra le due squadre, con la Svezia che ha vinto al tie-break.

La prestazione di Haak ha messo in luce la sua capacità di dominare in attacco.

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Un record che resiste da 27 anni

Sebbene Haak abbia migliorato il suo precedente primato personale agli Europei (42 punti nel 2021), il record assoluto continentale rimane in mano a Barbara Jelic. La giocatrice croata, in una partita di semifinale del 1999, segnò 53 punti, un numero che non è stato ancora superato. La prestazione di Haak, pur eccezionale, non ha quindi potuto rompere il record storico, ma ha comunque rappresentato un momento di grande rilevanza per la pallavolo internazionale. La partita ha visto la Svezia affrontare la Croazia con una formazione azzurra composta da giocatrici come Maurizia Cacciatori, Manuela Leggeri, Elisa Togut, Simona Rinieri, Sabrina Bertin e Elisa Galastri. La squadra italiana, pur non riuscendo a fermare Haak, ha dato prova di una buona resistenza, con la sostituzione di Elisa Galastri con Simona Gioli nel corso del match.

Isabelle Haak realizza 52 punti

Record continentale detenuto da Barbara Jelic

Partita durata 131 minuti

Haak ha un rendimento del 57% in attacco

La prestazione di Isabelle Haak ha rappresentato un momento di grande interesse per il pubblico e per gli esperti del settore. La sua capacità di realizzare un numero così elevato di punti ha messo in luce la sua posizione tra le migliori giocatrici al mondo. Nonostante non abbia superato il record di Barbara Jelic, Haak ha dimostrato una qualità di gioco che potrebbe portarla a nuovi traguardi in futuro.