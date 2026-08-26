Freddie Slater: “Madrid è uno dei circuiti più divertenti in cui abbia mai guidato”

Pilota F3 Freddie Slater commenta il circuito di Madrid come uno dei più divertenti della stagione 2026

Freddie Slater, pilota della squadra Trident in Formula 3, ha espresso un giudizio positivo sul circuito di Madrid, definendolo “uno dei migliori in cui abbia mai guidato”. La frase, pronunciata durante i test di preparazione per il Gran Premio d’Espana 2026, ha suscitato interesse tra i piloti e i tifosi. Il tracciato, situato nella Monumental de Madrid, ha visto il pilota britannico ottenere il miglior tempo nei due giorni di prove, confermando la sua affinità con il tracciato. Slater, attualmente leader del campionato FIA, ha sottolineato come il circuito combinasse elementi urbani e permanenti, con una serie di curve che richiedono attenzione e precisione.

Un tracciato che richiede attenzione e concentrazione

Slater ha spiegato che il circuito di Madrid è un tracciato “molto speciale” grazie alla sua combinazione di elementi semiurbani e di pista permanente. La presenza di forte dislivello e cambi di asperità, come nella zona di uscita dalla Monumental verso la curva 13, ha reso le gare estremamente coinvolgenti. “Cada fallo si paga caro”, ha commentato Bruno Del Pino, l’unico pilota spagnolo in categoria, che ha sottolineato come il tracciato richieda una grande concentrazione. Del Pino, pur avendo subito un leggero contatto con il muro durante i test, ha espresso un forte interesse a correre in questa pista, che considera “molto divertente” e “più stimolante” rispetto ad altri tracciati recenti.

Un circuito che si distingue per carattere e emozione

Slater ha paragonato il tracciato di Madrid a circuiti iconici come Macau e Monaco, sottolineando come il carattere del tracciato sia uno dei suoi aspetti più apprezzati. “Come tutti i migliori circuiti, hanno un carattere che rende ogni gara unica”, ha detto il pilota, che ha già corso in due tracciati urbani tra i più complessi al mondo. Il tracciato di Madrid, pur non essendo paragonabile a circuiti come Sochi o Miami, ha suscitato un forte interesse tra i piloti per la sua capacità di offrire emozioni intense. “È uno dei circuiti più divertenti del calendario quando si corre al limite”, ha aggiunto Slater, che ha espresso un forte desiderio di partecipare alla gara in programma a breve.

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La combinazione di curve rapide e ostacoli naturali ha reso il tracciato di Madrid un’esperienza unica per i piloti. La pista, che si svolge in un’area storica della capitale spagnola, ha visto i piloti di Formula 3 dare un giudizio positivo, con molti che hanno espresso un forte interesse a correre in questa pista. La prossima gara, che si terrà a breve, promette di essere un evento di grande interesse per i tifosi e per i piloti, che hanno già iniziato a prepararsi per la sfida.

Freddie Slater elogia il circuito di Madrid come uno dei più divertenti della stagione 2026.

Il tracciato combina elementi urbani e permanenti, con curve che richiedono attenzione.

Bruno Del Pino, l’unico pilota spagnolo in Formula 3, ha espresso un forte interesse per la pista.