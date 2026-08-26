Sarah Santaolalla denuncia minacce online: “Non smettono di minacciarmi nemmeno in agosto”

Sarah Santaolalla riceve minacce online, denuncia e chiede azione

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Sarah Santaolalla, analista politica e collaboratrice, ha nuovamente denunciato la violenza subita su internet, sottolineando che le minacce non si interrompono nemmeno in agosto. La periodista ha condiviso un tweet in cui si riferiva a un messaggio che la indicava come bersaglio di un blocco a politici, ma il contenuto è stato cancellato poco dopo. Nonostante la denuncia, Santaolalla continua a ricevere insulti e minacce, nonostante le sue precedenti segnalazioni alle autorità. L’acoso online, noto come ciberacoso, è un reato in Spagna, punibile con una pena di prigione da tre mesi a due anni o una multa da sei a 24 mesi, ma la sua applicazione rimane spesso limitata.

Minacce online e denunce ripetute

Questo non è il primo episodio di minacce che Santaolalla riceve attraverso i social media. L’analista politica ha già denunciato in passato, tra cui un episodio in cui aveva ricevuto minacce di morte. In un’intervista su un programma televisivo, aveva spiegato che aveva già presentato diverse denunce presso le comisarìe, ma spesso i profili falsi rendono difficile l’identificazione dei responsabili. Alcune sono difficili da giudicare, per il fatto che si tratta di profili falsi, per cui la ricerca si complica e spesso non si arriva a nulla. La sua ultima denuncia, però, ha suscitato reazioni positive da parte di alcuni utenti che hanno espresso solidarietà.

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Nonostante le denunce, Santaolalla ha continuato a ricevere insulti e minacce, dimostrando che il problema non è risolto. La sua ultima dichiarazione, condivisa su X, ha suscitato reazioni da parte di alcuni utenti che hanno espresso solidarietà. Tuttavia, la sua voce rimane una delle tante che chiedono maggiore attenzione e azione contro il ciberacoso.

Legislazione e sanzioni per il ciberacoso

Secondo il Codice Penale spagnolo, l’acoso online è considerato un reato, con l’articolo 172 che ne definisce la figura di hostigamento o “stalking”. La sanzione base prevede una pena di prigione da tre mesi a due anni o una multa da sei a 24 mesi. Tuttavia, il giudice deve scegliere tra una o l’altra pena, senza applicarle contemporaneamente. Questo significa che, sebbene il reato sia riconosciuto, l’applicazione effettiva rimane spesso limitata, soprattutto quando si tratta di profili anonimi o falsi. La sua denuncia, sebbene non abbia portato a una risoluzione immediata, ha riacceso il dibattito su come affrontare il fenomeno. La sua voce, come tante altre, chiede maggiore attenzione e una risposta concreta da parte delle autorità.

La periodista ha denunciato nuove minacce su internet.

Le minacce non si interrompono nemmeno in agosto.

Il ciberacoso è un reato in Spagna.

Le sanzioni variano tra pena di prigione e multa.

La situazione di Santaolalla rappresenta un caso emblematico del problema del ciberacoso, che colpisce non solo le personalità pubbliche, ma anche chi si esprime in modo critico o diverso. La sua denuncia, sebbene non abbia portato a una risoluzione immediata, ha riacceso il dibattito su come affrontare il fenomeno. La sua voce, come tante altre, chiede maggiore attenzione e una risposta concreta da parte delle autorità.