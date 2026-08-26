Mercato di chiusura: ultime mosse per completare 50 operazioni

Squadre in movimento per completare le operazioni del mercato, ultime mosse prima della fine

Il mercato di calciomercato si avvicina alla fine, con le squadre che cercano di chiudere le operazioni rimaste per raggiungere le 50 previste. Dopo le ultime acquisizioni, molti club si concentrano sull’ultimo tratto del mercato, cercando di sistemare le posizioni critiche e trovare soluzioni per le uscite non ancora risolte. Tra i protagonisti, il Rayo Vallecano, il Málaga e il Deportivo, che hanno bisogno di rinforzi in alcune posizioni chiave, mentre il Valencia e il Betis si concentrano su futuri spostamenti. La situazione è in movimento, con le ultime ore che potrebbero portare a nuove decisioni.

Ultimi giorni per chiudere le operazioni

Con il tempo che scorre, le squadre si affrettano a completare le operazioni rimaste. Il Rayo Vallecano, ad esempio, ha lasciato i compiti per l’ultima settimana e sta ultimando i trasferimenti di Gnangoro Bouare e di un giocatore che copra la posizione di laterale sinistro, lasciata vuota con l’uscita di Pep Chavarría al Chelsea. Il club, però, non ha ancora ufficializzato i due nomi, ma si prepara a presentarli in modo definitivo. Il club si mostra attento al mercato e potrebbe aprire nuove porte se emergono opportunità inattese.

Le squadre in cerca di rinforzi

Il Málaga, che ha già completato diversi acquisti, cerca due nuovi giocatori: un laterale sinistro e un centrocampista che possa giocare in posizione di difensore. Questi due rinforzi potrebbero portare il club a otto nuovi giocatori, superando il numero previsto inizialmente. Il club ha già anticipato che potrebbe arrivare a sette nuovi giocatori, ma con l’aggiunta di questi due, il numero potrebbe salire. Il Deportivo, invece, ha bisogno di un difensore e di un giocatore di centrocampo con esperienza, e ha a disposizione Adama Traoré, che potrebbe essere il punto di partenza per la ricerca di nuovi talenti.

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Il Betis, dopo l’arrivo di Troy Parrott in attacco, sta cercando di creare spazio salariale per Dani Ceballos e per un centrocampista difensivo. Il club preferisce Sofyan Amrabat, ma le limitazioni economiche complicano il suo ritorno. Per permettere l’ingaggio di questi due giocatori, il club sta cercando di trovare un’alternativa per Iker Losada, Gonzalo Petit, Pablo García o Nelson Deossa. Il club ha bisogno di un difensore per completare la squadra, e sta valutando diverse opzioni.

Le uscite non sono meno importanti del mercato d’ingresso. Il Levante, ad esempio, ha bisogno di un attaccante per equilibrare la partenza di Carlos Espí e la possibile vendita di Etta Eyong. Il club sta cercando un giocatore che possa dare una spinta al reparto offensivo, e potrebbe anche cercare un difensore per sostituire i giocatori usciti. Il Valencia, invece, ha bisogno di un laterale destro e di un difensore, e sta valutando le opzioni disponibili. Arnaut Danjuma, che ha un futuro incerto, potrebbe essere uno dei giocatori coinvolti in una delle uscite.

Con il mercato che si avvicina alla fine, le squadre hanno pochi giorni per completare le operazioni rimaste. Molti club hanno già fatto i loro acquisti, ma alcuni, come il Rayo Vallecano e il Málaga, hanno bisogno di ultimi rinforzi per completare la squadra. Il mercato è in movimento, e le ultime ore potrebbero portare a nuove decisioni che cambieranno la situazione delle squadre. La chiusura del mercato è vicina, e le squadre si preparano a presentare le loro operazioni definitive.